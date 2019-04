Wyścig Dookoła Kraju Basków. Emanuel Buchmann wygrał 5. etap i został liderem

​Niemiec Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) wygrał piąty etap i objął prowadzenie w kolarskim wyścigu Dookoła Kraju Basków. Żółtą koszulkę stracił jego rodak i kolega z grupy Maximilian Schachmann, który w piątek zajął dziewiąte miejsce i w klasyfikacji jest trzeci.

Zdjęcie Emanuel Buchmann (na pierwszym planie) /AFP

Drugie miejsce na piątkowym etapie długości 149,8 km zajął Hiszpan Ion Izagirre (Astana), a trzeci był Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott). Wraz z tą dwójką metę przekroczył Duńczyk Jakob Fuglsang (Astana).



Grupka ta nie zdołała dogonić Buchmanna, który zdecydował się na samotną ucieczkę na przedostatnim podjeździe na szczyt Usartza w miejscowości Arrate. Niemiec utrzymał ponadminutową przewagę na stromych zboczach wzgórza.



Na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Izagirre. Z kolei dotychczasowy lider Schachmann, który wcześniej wygrał trzy etapy, zajął dopiero dziewiątą lokatę i spadł na trzecią pozycję.



- To niesamowite. To już czwarty wygrany przez nas etap. Teraz mam żółtą koszulkę i to jest naprawdę fajne. W sobotę zrobimy wszystko, aby obronić pierwszą pozycję. Mamy tutaj naprawdę silny zespół - może nawet najsilniejszy w tym wyścigu. Sobota będzie naprawdę ciężkim dniem. Wszyscy będą próbowali nas pokonać, więc wygranie tego wyścigu nie będzie łatwe - powiedział Buchmann.



W czołówce zabrakło polskich kolarzy. W czwartek wycofał się Michał Kwiatkowski (Sky). Z kolei Tomasz Marczyński (Lotto-Soudal) był 36., Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe) 71., a Michał Gołaś (Sky) 115.



Sześcioetapowy wyścig Dookoła Kraju Basków rangi World Tour zakończy się w sobotę w Eibar.



Wyniki 5. etapu, Arrigorriaga - Arrate (149,8 km):

1. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 3:44.14

2. Jon Izagirre (Hiszpania/Astana) 1.08

3. Adam Yates (W. Brytania/Mitchelton-Scott)

4. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) ten sam czas

5. Tadej Pogacar (Słowenia/Team Emirates) 1.24

6. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) ten sam czas

...

36. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 19.41

71. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 20.58

115. Michał Gołaś (Polska/Sky) 22.16

Klasyfikacja generalna:

1. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) - 16:23.30

2. Jon Izagirre (Hiszpania/Astana) strata 54 s

3. Maximilian Schachmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 1.04

4. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 1.32

5. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) ten sam czas

6. Patrick Konrad (Austria/Bora-Hansgrohe) 1.55

...

54. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 28.41

87. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 43.13

122. Michał Gołaś (Polska/Sky) 52.27