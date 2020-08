Wyścig Bitwy Warszawskiej. Oscar Riesebeek zwycięzcą, Paweł Bernas trzeci

Holender Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix) samotnie dojechał do mety ostatniego, czwartego etapu wyścigu Bitwy Warszawskiej i uzyskując przewagę ponad 40 sekund nad grupą pościgową zapewnił sobie końcowy triumf. Z peletonu najszybciej finiszował Maciej Paterski (Wibatech Merx).

Losy wyścigu rozstrzygnęły się na najtrudniejszym odcinku etapu z Płocka do Płońska (158 km), tj. trzykilometrowej polnej drodze znajdującej się na pokonywanej kilkakrotnie pętli w okolicach Płońska. Organizatorzy nie bez powodu poprowadzili wyścig właśnie tędy - droga pomiędzy Ćwiklinem i Marcelinem była w 1920 roku areną zwycięskiej szarży ułanów nad sowiecką piechotę.

Na szutrowej drodze peleton rwał się kilkakrotnie, a najbardziej aktywni byli kolarze "gospodarzy", czyli ekipy Mazowsze Serce Polski. Po ich akcji utworzyła się kilkuosobowa czołówka, ale znalazł się w niej także jadący w żółtej koszulce Belg Senne Leysen. Niespodziewaną "atrakcją" okazał się zamknięty przejazd kolejowy - spowodowane tym zamieszanie sprawiło, że grupki połączyły się i walka rozpoczęła się od nowa.



Końcówkę najlepiej rozegrał kolarze Alpecin-Fenix. Korzystając, że oczy rywali zwrócone były na lidera, wypracowali pozycję do samotnego ataku innemu swojemu zawodnikowi - Riesebeekowi. Kilkanaście kilometrów przed metą znalazł się on na czele i stopniowo powiększał przewagę. Kolarze Mazowsza, wyczerpani atakami w pierwszej fazie etapu, nie byli już w stanie zareagować i Holender został zwycięzcą etapu oraz całego wyścigu.



W końcowej klasyfikacji dwie czołowe lokaty zajęli kolarze Alpecin-Fenix, a trzeci był najlepszy z Polaków - Paweł Bernas (Mazowsze Serce Polski). W czołowej szóstce uplasowali się jeszcze Maciej Paterski i Patryk Stosz.



Ciekawą innowacją było wprowadzenie na etapach odcinków szutrowych i specjalnej klasyfikacji "gravel". Wygrał ją Rick Pluimers z ekipy Jumbo-Visma Development. Na pierwszym etapie odcinek szutrowy został ominięty na prośbę kilku ekip, co skutkowało skróceniem trasy i neutralizacją czasu. Jak powiedział na mecie w Płońsku sędzia główny wyścigu, reprezentujący UCI Andreas Gensheimer, udało się jednak dojść do porozumienia z zespołami i na kolejnych etapach szutrowe odcinki stały się atrakcją wyścigu i urozmaiciły rywalizację.



Do mety ostatniego etapu dojechało 87 spośród 144 startujących.



Wyścig upamiętniał setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zakończonej zwycięstwem Wojska Polskiego nad bolszewikami.



Wyniki 4. etapu (Płock - Płońsk, 158 km):

1. Oscar Riesebeek (Holandia/Alpecin-Fenix) 3:33.12

2. Maciej Paterski (Wibatech Merx) strata 43 s

3. Dominik Neuman (Czechy/Elkov Kasper)

4. John Mandrysch (Niemcy/P&S Metalltechnik)

5. Patryk Stosz (Voster ATS)

6. Marcel Meisen (Niemcy/Alpecin-Fenix) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja końcowa:

1. Oscar Riesebeek (Holandia/Alpecin-Fenix) 10.43.29

2. Senne Leysen (Belgia/Alpecin-Fenix) strata 29 s

3. Paweł Bernas (Mazowsze Serce Polski) 36

4. Jarne Van De Paar (Belgia/Lotto Soudal Development) 37

5. Maciej Paterski (Wibatech Merx) 37

6. Patryk Stosz (Voster ATS) 38

...

8. Adrian Banaszek (Mazowsze Serce Polski) 45

29. Mateusz Grabis (Voster ATS) 6.05

36. Jakub Murias (Voster ATS) 7.11

41. Adrian Kurek (Mazowsze Serce Polski) 9.24