Wyścig Bitwy Warszawskiej - Marcin Białobłocki zwycięzcą GranFondo

37-letni Białobłocki ma za sobą udaną karierę zawodową. W 2015 roku niespodziewanie zdobył tytuł mistrza Polski elity w jeździe indywidualnej na czas, a na Tour de Pologne odniósł sensacyjne zwycięstwo w tej konkurencji w Krakowie.

W niedzielę triumfował w wyścigu GranFondo (131 km), wyprzedzając o 24 sekundy Marcina Karbowego oraz o 1.41 Wojciecha Sykałę. Najlepsza z kobiet, Marta Gogolewska zajęła 78. miejsce wśród 220 sklasyfikowanych zawodników.

W MedioFondo (75 km) zwyciężył Gabriel Girau Tur, a w wyścigu Adventure (47 km) - Andrzej Jabłoński.

Była to największa w kraju impreza kolarska w kategorii amatorów i masters, a jednocześnie eliminacja do mistrzostw świata UCI, które odbędą się we wrześniu w Serbii.

W ubiegłym roku rozegrano klasyczną rywalizację na czterech etapach, na trasie z Radzymina do Płońska, z udziałem zawodowych grup kolarskich. Wyścig odbył się w sierpniu i upamiętniał setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zakończonej zwycięstwem Wojska Polskiego nad bolszewikami.