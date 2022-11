Wyrwa w "Wielkiej Pętli". Największy dopingowy oszust w dziejach sportu?

Do tego największego upadku w świecie sportu doszło w 2012 roku. Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) opublikowała wyniki badań swojego wieloletniego śledztwa. Jej szef, Travis Tygart zorganizował je doskonale. Przesłuchał setki świadków, zmusił do mówienia przyjaciół kolarza, który przez lata wydawał się nietykalny, przygotował liczący kilka tysięcy stron raport.

Piękna amerykańska historia. Pokonał raka, a potem wygrywał

Mimo gigantycznego osłabienia wrócił do sportu. Grupa Cofidis rozwiązała z nim jednak kontrakt. Rękę wyciągnęli Amerykanie z US Postal.

"Tylko raz byłem czysty"

"Ten wyścig to piękna, ale niestety zupełnie nieprawdziwa historia. Wtedy nie miałem wyrzutów sumienia. Nie czułem, że robię coś złego. Ale to ja jestem winny, to moja wina. Mam zły charakter"

Przez pół roku szedł w zaparte. Nie przyznawał się do winy. Twierdził, że USADA kłamie. Ale dowody były tak oczywiste, że nie miał wyjścia. Musiał przyznać się do winy.

Pozbawiony siedmiu zwycięstw w Tour de France

Lawina ruszyła. Mimo że Armstrong co chwila się wybielał, wątpliwości nie było. Amerykański kolarz został dożywotnio zdyskwalifikowany, pozbawiono go wszystkich siedmiu zwycięstw w Tour de France i medalu olimpijskiego z Sydney (2000).

Ale gdybyśmy wrócili do 1995 roku, kiedy doping był wszechobecny i niszczył ten sport, najprawdopodobniej zrobiłbym to ponownie. Może ludzie nie chcą tego słuchać, ale taka jest prawda

Ukarani zostali jego koledzy z dawnej drużyny US Postal, dyrektor sportowy Belg Johan Bruyneel. Armstrong jednak przyznał, że nikt nie zmuszał go do brania środków dopingujących. - To był czas mocnej konkurencji. Każdy chciał być lepszy niż rywal. Wszyscy byli dorośli, wiedzieli, co robią - opowiadał.