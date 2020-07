Zawodowi kolarze oraz miłośnicy amatorskiej jazdy na dwóch kółkach zorganizowali akcję pomocy Ricie Malinkiewicz i Katarzynie Konwie. Kolarki bardzo poważnie ucierpiały w wypadku po zderzeniu z samochodem osobowym. Inicjatorzy nietypowej formy pomocy przejadą w peletonie 500 km, aby zebrać pieniądze potrzebne na rehabilitację kobiet.

1 czerwca w Wilkowicach niedaleko Bielska-Białej w niewyjaśnionych okolicznościach auto osobowe zjechało ze swojego pasa, wjeżdżając prosto w jadące prawidłowo poboczem dwie kolarki - Ritę Malinkiewicz i Katarzynę Konwę. Kobiety w ciężkim stanie natychmiast zostały przetransportowane helikopterem do szpitala.

W wypadku większe obrażenia odniosła Malinkiewicz. Reprezentantka Polski w kolarstwie górskim wciąż przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Według relacji trenera kolarki Rita wciąż nie odzyskała przytomności.

Wciąż pod znakiem zapytania stoi powrót kolarek do zdrowia, ale najważniejsza z pewnością będzie kosztowna rehabilitacja. Już teraz prowadzona jest internetowa zbiórka.

11 lipca zawodowi i amatorscy kolarze postanowili dorzucić os siebie jeszcze jedną cegiełkę. W sobotę z Częstochowy wyruszy 500-kilometrowy peleton do Gdańska.

Peleton ma wyruszyć o piątej rano tak, aby przed 22.00 być już na mecie nad morzem.

W akcji wezmą udział między innymi Tomasz Marczyński i Przemysław Niemiec. Przewidziano między innymi relację z przejazdu charytatywnego peletonu.

Akcja ma również na celu zwrócić uwagę na istotny problem bezpieczeństwa rowerzystów na drogach.

Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka.

