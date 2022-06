Wygrywał Tour de France, zdiagnozowano u niego raka

LeMond, który wygrał "Wielką Pętlę" w 1986, 1989 i 1990 roku, przyznał, że "kilka tygodni zmęczenia" spowodowało, iż poszedł się zbadać.

"Zdiagnozowano u mnie przewlekłą białaczkę szpikową" - powiedział 60-latek w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

"Na szczęście jest to rodzaj raka, który można leczyć i jest to rodzaj białaczki, która nie zagraża życiu ani nie osłabia. Po serii testów i biopsji szpiku kostnego, która została zakończona w zeszłym tygodniu, w piątek otrzymałem formalną diagnozę. Nikt nigdy nie chce słyszeć słowa rak, ale muszę przyznać, że to wielka ulga, gdyż teraz wiem, dlaczego źle się czułem" - dodał.

Kolarstwo. Greg LeMond to jedyny Amerykanin, który wygrał Tour de France

LeMond jest jedynym Amerykaninem, który wygrał Tour de France, po tym jak odebrano zwycięstwa Lance'owi Armstrongowi i Floydowi Landisowi za stosowanie niedozwolonych substancji.