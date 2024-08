"Wygrałam Tour de France, to niesamowite!". Szaleństwo Niewiadomej przed kamerą

Katarzyna Niewiadoma w niesamowitym stylu wygrała tegoroczną edycję Tour de France. Polka na finałowym etapie obroniła koszulkę liderki po brawurowej wspinaczce do stacji narciarskiej Alpe d'Huez. Tuż po przekroczeniu linii mety, gdy jasnym stało się, że stanie na najwższym stopniu podium, zalała się łzami. Nic jednak dziwnego - los zwrócił jej tego dnia wszystko, co tak niedawno zabrał. Kiedy stanęła przed kamerą, by udzielić szybkiego wywiadu, nie posiadała się ze szczęścia.