Pierwsze zawody Gran Fondo Gdynia odbyły się w 2018 roku. Debiutancka edycja przyciągnęła na start ponad 300 kolarzy, którzy mieli do wyboru dwie malownicze trasy prowadzące przez Kaszuby. Rok później frekwencja wzrosła prawie czterokrotnie! Peleton kolarzy w charakterystycznych koszulkach liczył niemal 1200 osób. Niestety, pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację zawodów w 2020 roku, na które było zapisanych już ponad 1800 kolarzy. W 2021 rywalizacja wróciła ze zdwojoną siłą, jako cykl dwóch wyścigów: w Gdyni oraz Poznaniu.

Gran Fondo Series 2022!

Pod szyldem Gran Fondo Series odbędą się w tym roku ponownie dwa wyścigi:

Gran Fondo Gdynia - 15 maja 2022;

Gran Fondo Poznań - 3 lipca 2022.

W obu przypadkach zawodnicy będą mogli wybrać dwa główne dystanse: Gran Fondo: 124 km (Gdynia), 111 km (Poznań) oraz Medio Fondo: 82 km (Gdynia), 65 km (Poznań).

Niezmienne pozostaną kluczowe wyróżniki imprezy:

​ Bogaty pakiet startowy z koszulką Gran Fondo Series oraz pamiątkowym medalem. Nowością będzie tutaj możliwość wyboru pakietu z profesjonalną koszulką - taką, jaką można spotkać u zawodowych kolarzy ścigających się w Pro Tour.

Gran Fondo Series oraz pamiątkowym medalem. Nowością będzie tutaj możliwość wyboru pakietu z profesjonalną koszulką - taką, jaką można spotkać u zawodowych kolarzy ścigających się w Pro Tour. Maksymalny komfort i bezpieczeństwo jazdy , dzięki całkowicie wyłączonym z ruchu trasom wyścigu.

, dzięki całkowicie wyłączonym z ruchu trasom wyścigu. Atrakcyjne trasy i lokalizacje obu wyścigów - pagórkowata trasa wokół Gdyni i płaski, typowo sprinterski wyścig w Poznaniu, który tym razem zakończy się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wyścig dla całych rodzin!

W tegorocznej edycji zawodów nadal będzie można wystartować na dystansie odpowiednim dla całej rodziny, czyli Gran Fondo Family. To wyścigi na trasie o długości 30 km. W ten sposób Gran Fondo Series zachęca do startu początkujących kolarzy oraz całe rodziny. Podobnie, jak w latach poprzednich, w programie zawodów znajdą się też bardzo krótkie wyścigi dla najmłodszych, czyli Gran Fondo Kids.

Specjalna oferta dla zawodników z 2021 roku

Organizatorzy przygotowali również specjalne vouchery dla zawodników, którzy brali udział w Gran Fondo Series 2021. Każdy z kolarzy, który startował na dystansie Gran Fondo lub Medio Fondo otrzyma specjalny bon rabatowy na 50 zł upoważniający do zniżki podczas rejestracji na dowolne, tegoroczne zawody. Specjalne kody do rejestracji, umożliwiające realizację vouchera, zostały przesłane do ubiegłorocznych zawodników drogą mailową.

Rejestracja na zawody Gran Fondo Gdynia 2022 rozpocznie się 1 lutego 2022 roku w portalu SlotMarket.pl. Zapisy na wyścig poznański zostaną uruchomione w późniejszym terminie. Interia jest patronem medialnym cyklu.