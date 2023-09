Wpadł na metę cały we krwi. Fatalna diagnoza, koniec sezonu

Środowa rywalizacja o medale w jeździe indywidualnej na czas w ramach kolarskich mistrzostw Europy zakończyła się triumfem zaledwie 19-letniego Joshuy Tarlinga. Jednym z głównych konkurentów Brytyjczyka miał być Stefan Kung. Szwajcar, który zna już smak złota tej imprezy zaliczył jednak koszmarny upadek. Do mety dojechał na odległej pozycji, w dodatku - cały we krwi. Jak się okazuje, wracając do rywalizacji postąpił dość lekkomyślnie, bowiem lista jego urazów jest tak długa, że zmusza do przedwczesnego zakończenia sezonu.