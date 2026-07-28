Władimir Semirunnij już ze złotem. Tutaj jeszcze nie wygrywał. 0,11 różnicy

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Władimir Semirunnij ma dopiero 23 lata, a już zapisał się na stałe w historii polskiego sportu. Z igrzysk olimpijskich w Mediolanie wrócił ze srebrnym medalem i zapowiada, że na kolejnych interesuje go tylko złoto. Urodzony w Rosji sportowiec jeszcze kilka dni temu przebywał na zgrupowaniu we Włoszech. Teraz wrócił do Polski i już wygrywa.

article cover
Władimir Semirunnij wygrał zawody kolarskie w PoznaniuTomasz JastrzebowskiEast News

Historia Władimira Semirunnija to gotowy materiał na film. Sportowiec urodził się w Jekaterynburgu. Po inwazji Rosji na Ukrainę zdecydował się wyemigrować z ojczyzny i ostatecznie trafił do Polski, którą reprezentuje od 2024 roku. W sierpniu 2025 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Największym sukcesem Semirunnija jest srebrny medal igrzysk olimpijskich na dystansie 10 000 metrów.

Semirunnij przygotowuje się do sezonu. Wrócił z Włoch i już wygrywa

Jeszcze kilka tygodni temu Semirunnij przebywał na zgrupowaniu we włoskim Livigno. W rozmowie z Interią przyznawał, że kadrowicze mają tam zaplanowane ciężkie treningi. - Generalnie w tygodniu średnio wychodzi mi około 20 godzin na rowerze - mówił.

23-latek wrócił już do Polski i postanowił się sprawdzić w zawodach kolarskich. Piotr Kurek, czyli autor strony "Wielkopolskie Rowerowanie" opublikował relację z amatorskich zawodów w jeździe indywidualnej na czas, która odbyła się na Torze Poznań. - Wielce utytułowany łyżwiarz lepszy od kolarzy amatorów. Władimir Semirunnij wygrywa czasówkę - napisał.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki, Władimir Semirunnij
Sportowe życie

Zostawił Rosję, oto jak "nagrodził" go Nawrocki. Tak mu się teraz odpłaca

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Zawodnicy mieli do pokonania dystans 20,5 km. Semirunnij okazał się najlepszy i na jego szyi zawisł złoty medal. Pięć rund pokonał w czasie 24:22,943. Drugi na mecie Piotr Kałuża miał czas nieznacznie gorszy (24:33,951).

Piotr Kurek przekazał, że 23-letni panczenista pierwszy raz był na poznańskim torze. - Podobało mi się tutaj, miejsce do ścigania i atmosfera zawodów. Chętnie tu wrócę na kolejną rywalizację, może z kolegami z polskiej kadry łyżwiarskiej - miał powiedzieć na zakończenie imprezy wicemistrz olimpijski.

Zobacz również:

Michał Szubarczyk
Inne sporty

Przykry komunikat od 15-letniego Szubarczyka. "Doszedłem do ściany"

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
Młody mężczyzna z krótkimi brązowymi włosami uśmiecha się lekko, ubrany w białą koszulę, na tle niebieskiej planszy z logotypem Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Władimir SemirunnijAndrzej KulpitaEast News
Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego stoi na lodowisku z uniesioną ręką w geście osłaniającym twarz, w tle widoczne puste trybuny
Władimir SemirunnijJan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News


Tommy Paul - Kamil Majchrzak. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja