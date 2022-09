Wiemy, gdzie rozpocznie się jubileuszowy Tour de Pologne!

Choć od jakiegoś czasu spekulowano, że pierwszy etap jubileuszowego, 80. Tour de Pologne rozpocznie się w Poznaniu, to dopiero dziś organizatorzy wyścigu oficjalnie potwierdzili tę informację. Co więcej, poinformowali również, że także i meta inauguracyjnego odcinka naszego narodowego touru zostanie zlokalizowana w stolicy Wielkopolski.

Kolejna edycja Tour de Pologne będzie bardzo szczególna. To nie tylko 80. raz, kiedy kolarze wystartują w naszym narodowym tourze, ale także 30. rozgrywany pod kierownictwem Czesława Langa. Właśnie z tego powodu cały Lang Team bardzo mocno pracuje, by był to wyjątkowy start. Zaplanowanie pierwszego etapu w Poznaniu, który bardzo dawno nie gościł na trasie Tour de Pologne, to pierwsza w niespodzianek.

Na kolejne pewnie przyjdzie nam poczekać. Organizatorzy bardzo mocno skrywają przebieg trasy przyszłorocznej edycji. Zarówno Czesław Lang, jak i współpracujący z nim Przemysław Niemiec starają się nie zdradzać zbyt wiele, choć zapewniają, że szykują dla kolarzy sporo atrakcji.