Wielka kraksa na Tour de France. Zawinił jeden człowiek

Kibic, filmujący przejazd peletonu, spowodował upadek kolarzy podczas 15. etapu Tour de France prowadzącego z Les Gets do Saint-Gervais Mont-Blanc. Doszło do niego 52 kilometry po starcie i zamieszanych było wielu zawodników. Stało się to na początku peletonu, ale lider Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) i Słoweniec Tadej Pogačar (UAE) mieli szczęście i przejechali bezpiecznie.