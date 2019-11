Węgierski kolarz Attila Valter, mistrz kraju w jeździe indywidualnej na czas, dołączył do teamu CCC. W barwach polskiej grupy w przyszłym sezonie jeździć będzie 28 zawodników.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W jakim kierunku powinno rozwijać się kolarstwo? Wideo INTERIA.TV



Reklama

21-letni Valter dotychczas był kolarzem CCC Development Team, ale dobrymi występami w 2019 roku zapewnił sobie awans do pierwszej ekipy, która startuje w imprezach najbardziej prestiżowego cyklu World Tour.

"Attila Valter to kolarz o niesamowitym potencjale i cieszymy się, że będzie częścią CCC Team, gdzie będzie mógł dalej się rozwijać. Pomimo młodego wieku i stosunkowo krótkiego stażu w kolarstwie, Attila zdołał już zaprezentować swoje nieprzeciętne umiejętności w kategorii U23 i wierzymy, że przed nim świetlana kariera. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem na przyspieszenie jego rozwoju będzie przejście z CCC Development Team do drużyny WorldTour w sezonie 2020" - powiedział dyrektor generalny CCC Team Jim Ochowicz, cytowany na oficjalnej stronie internetowej zespołu.

Węgier będzie mógł liczyć na wsparcie publiczności na pierwszych trzech etapach przyszłorocznej edycji Giro d'Italia. Słynny włoski wyścig rozpocznie się bowiem w maju w Budapeszcie.

"Rok 2020 będzie rokiem historycznym dla kolarstwa na Węgrzech, gdy Giro d’Italia rozpocznie się w tamtejszej stolicy, Budapeszcie. Poza tym Węgry to istotny rynek dla naszego sponsora tytularnego i jesteśmy podekscytowani, że Attila pozostanie w rodzinie CCC" - dodał Ochowicz.

Sam kolarz nie krył radości z awansu do pierwszego zespołu.

"Oczywiście jest to dla mnie spełnienie marzeń. Awans do WorldTour po zaledwie jednym sezonie w CCC Development Team bardzo mnie cieszy, motywuje i pokazuje, że szybko robię kolejne kroki w karierze, co zawsze było dla mnie ważne. Trudno mi uwierzyć w to, że nie tylko będę się ścigał na najwyższym poziomie, ale też w to, z jakimi kolarzami - Gregiem Van Avermaetem, Matteo Trentinem, czy Ilnurem Zakarinem" - powiedział Valter.

Jak zauważył, będzie jednym z zaledwie dwóch węgierskich kolarzy w światowej elicie.

"W kolejnych latach nadal chcę nadal się rozwijać i mam nadzieję, że już w 2020 uda mi się osiągnąć coś wielkiego z CCC Team. Liczę na to, że będę prezentował równą formę i będę dawał z siebie wszystko w każdym wyścigu. Razem z moim przyjacielem Barnabasem Peakiem będziemy jedynymi Węgrami w ekipach WorldTour i jest to coś z czego mogę być bardzo dumny. Wierzę, że w przyszłym roku, gdy Giro d’Italia rozpocznie się w moim kraju, kultura kolarska na Węgrzech się zmieni i w przyszłości zainteresowanie tym sportem wzrośnie" - stwierdził.

Od 2020 roku Peak będzie reprezentował barwy ekipy Mitchelton-Scott.

W składzie CCC na przyszły sezon jest 28 kolarzy, w tym pięciu Polaków, nie licząc reprezentującego Włochy Jakuba Mareczki.

Skład CCC Team na 2020 rok:

Kamil Gradek, Kamil Małecki, Michał Paluta, Szymon Sajnok, Łukasz Wiśniowski (wszyscy Polska), Will Barta, Joey Rosskopf (obaj USA), Patrick Bevin (Nowa Zelandia), Josef Cerny, Jan Hirt (obaj Czechy), Victor de la Parte, Francisco Ventoso (obaj Hiszpania), Alessandro De Marchi, Jakub Mareczko, Fausto Masnada, Matteo Trentin (wszyscy Włochy), Simon Geschke, Jonas Koch, Georg Zimmermann (wszyscy Niemcy), Paweł Koczetkow, Ilnur Zakarin (obaj Rosja), Serge Pauwels, Greg Van Avermaet, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck (wszyscy Belgia), Michael Schaer (Szwajcaria), Attila Valter (Węgry).