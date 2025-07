We Francji głośno o Niewiadomej. Przed Tour de France Femmes mówią o jednym

Katarzyna Niewiadoma wywołała ogromne poruszenie w kolarskim świecie, wygrywając ubiegłoroczną edycję Tour de France Femmes. Polka na finałowym etapie obroniła koszulkę liderki po brawurowej wspinaczce do stacji narciarskiej Alpe d'Huez. Po tym, jak stało się jasne, że to właśnie ona sięgnie po końcowe trofeum, 30-latka zalała się łzami. "Wygrałam Tour de France, to jest niesamowite! Jestem wdzięczna rodzinie, trenerowi, drużynie, partnerowi. To zwycięstwo dla wielu osób, które miały w nim swój udział" - mówiła już po triumfie.