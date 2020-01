Białoruski kolarz Wasyl Kiryjenka postanowił zakończyć sportową karierę. Powodem decyzji 38-letniego zawodnika są problemy z pracą serca. Jego ostatnim wyścigiem w karierze był wyścig ze startu wspólnego podczas mistrzostw świata w Yorkshire, którego nie ukończył.

"To dla mnie bardzo smutny dzień, ale to jedyna słuszna decyzja. Podjąłem ją po konsultacji z zespołem medycznym. Miałem wspaniałą karierę i cieszyłem się każdą minutą jazdy w swoim teamie. To była niesamowita przygoda i jestem wdzięczny wszystkim za okazywane mi wsparcie" - napisał w mediach społecznościowych kolarz, specjalizujący się w jeździe indywidualnej na czas.

Jego największym sukcesem w karierze jest złoty medal mistrzostw świata w Richmond (2015) w tej konkurencji (rok później w Dausze zdobył srebro, a w 2012 w Valkenburgu - brąz). Ponadto trzykrotnie wygrywał etapy Giro d’Italia oraz jeden etap Vuelta a Espana. W trzech edycjach Tour de France (2013, 2016, 2017) miał duży wkład w zwycięstwa kolegi z ekipy, Brytyjczyka Chrisa Froome’a.

Największą część swojej zawodowej kariery Kiryjenka spędził w dwóch grupach - hiszpańskiej Caisse d’Epargne/Movistar Team (2009-12) oraz brytyjskiej Sky/INEOS (2013-20). Zaczynał ją w 2004 roku w prowadzonej przez Dariusza Banaszka polskiej ekipie PSB z Warszawy.