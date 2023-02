Polska zawodniczka w poprzednim sezonie wygrywała niemal wszędzie tam, gdzie się pojawiała. Na koncie miała między innymi sukcesy podczas Lotto Belgium Tour (2.1) czy mistrzostw kraju, gdzie sięgnęła po złoto w jeździe indywidualnej na czas. Łącznie zanotowała 14 triumfów, co plasowało ją pod tym względem w ścisłej, światowej czołówce. Rzecz jasna - w większości były to sukcesy w wyścigach niższej rangi, które jednak - co najważniejsze - zostały dostrzeżone.