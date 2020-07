W trakcie sobotniego wyścigu Wortegem-Petegem zmarł 20-letni belgijski kolarz Niels De Vriendt, który reprezentował ekipę VDM-Trawobo. Powodem zgonu był zawał serca. Do zdarzenia doszło na początku rywalizacji. Reanimacja została podjęta niemal natychmiast.

Impreza nie jest ujęta w kalendarzu UCI. Miała być powrotem do ścigania na terenie Belgii, ponieważ sezon - podobnie jak w innych częściach świata - został zawieszony z powodu pandemii koronawirusa.

Rywalizacja została przerwana, kiedy okazało się, że De Vriendt nie żyje.

20-letni kolarz osunął się z roweru na 13. kilometrze trasy. Akcja ratunkowa została podjęta natychmiast, ale nie udało się przywrócić pracy serca.

