Reprezentant gospodarzy Mikel Iturria z ekipy Euskadi-Murias wygrał w miejscowości Urdax, po samotnym finiszu, 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana. Czerwoną koszulkę lidera zachował Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Roger Federer odpadł z turnieju. Wideo © 2019 Associated Press

Iturria uzyskał na mecie sześć sekund przewagi nad pierwszą grupą kolarzy, z którymi wcześniej jechał w ucieczce. Drugie miejsce zajął jego rodak Jonathan Lastra (Caja Rural), a trzecie - Amerykanin Lawson Craddock (Education First). W 12-osobowej rozciągniętej czołówce nie było zawodników liczących się w wyścigu.

Reklama

Peleton, z Roglicem i innymi kolarzami walczącymi o zwycięstwo we Vuelcie, dojechał do Urdax ze stratą ponad 18 minut. W czołówce klasyfikacji generalnej nie nastąpiły zmiany. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), nadal zajmuje siódme miejsce ze stratą blisko sześciu minut do prowadzącego Słoweńca.

Pochodzący z Kraju Basków i reprezentujący baskijską grupę triumfator etapu ma 27 lat. W środę odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze.

Iturria zaatakował nieco ponad 20 km przed metą. Początkowo rywale zlekceważyli tę akcję, ale potem wzięli się do pracy i 2 km przed finiszem wydawało się, że uciekający kolarz jest bez szans. Kilkusekundową przewagę utrzymał jednak aż do kreski, korzystając z kolejnego zawahania w grupce pościgowej.

Wyniki 11. etapu, Saint-Palais - Urdax (180 km):

1. Mikel Iturria (Hiszpania/Euskadi-Murias) - 4:36.44

2. Jonathan Lastra (Hiszpania/Caja Rural) 6 s

3. Lawson Craddock (USA/Education First)

4. Damien Howson (Australia/Mitchelton-Scott)

5. Francois Bidard (Francja/AG2R La Mondiale) ten sam czas

6. Amanuel Gebreigzabhier (Erytrea/Dimension Data) 9

7. Benjamin Thomas (Francja/Groupama-FDJ) 12

8. Matteo Fabbro (Włochy/Katusha Alpecin)

9. Gorka Izagirre (Hiszpania/Astana)

10. Remi Cavagna (Francja/Deceuninck-Quick-Step) ten sam czas ...

37. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 18.35

42. Rafał Majka (Polska//Bora-Hansgrohe) 108. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe)

142. Paweł Bernas (Polska/CCC) ten sam czas

162. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 19.27

Klasyfikacja generalna:

1. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) - 41:00.48

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.52

3. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 2.11

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.00

5. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 3.05

6. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 4.59

7. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 5.42

8. Nicolas Edet (Francja/Cofidis) 5.49

9. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 6.07

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 6.25

...

76. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1:08.11

95. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1:21.32

153. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 2:04.27

162. Paweł Bernas (Polska/CCC) 2:19.48

af/ krys/