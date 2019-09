Podwójnym sukcesem Słoweńców zakończył się 13. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana. Na górze Los Machucos triumfował Tadej Pogacar (Team Emirates) przed Primożem Rogliczem (Jumbo-Visma), który umocnił się na pozycji lidera.

Rafał Majka (Bora-Hansgrohe) zajął szóste miejsce, a w klasyfikacji generalnej awansował z siódmej na szóstą lokatę. Polak finiszował w czteroosobowej grupce, która straciła do dwóch Słoweńców 27 sekund.



Trzeci na mecie był Francuz Pierre Latour (AG2R), a Majkę wyprzedzili jeszcze mistrz świata Hiszpan Alejandro Valverde i Kolumbijczyk Nairo Quintana (obaj Movistar).



W klasyfikacji generalnej Roglicz powiększył do 2.25 przewagę nad Valverde. Na trzecie miejsce awansował Pogacar, który traci do swojego rodaka 3.01. Strata Majki do Roglica wzrosła do 6.15.



20-letni Pogacar jest objawieniem sezonu. Debiutujący w gronie zawodowców Słoweniec wygrał już dwa wyścigi etapowe - w Algarve i w Kalifornii, a we Vuelta a Espana odniósł drugie etapowe zwycięstwo. W piątek wspaniale wspinał się na Los Machucos w Górach Kantabryjskich. Finałowy podjazd był bardzo stromy, z kątem nachylenia dochodzącym do 26 stopni.



Majka poprawił lokatę w klasyfikacji generalnej, wykorzystując słabszą dyspozycję Norwega Carla Fredrika Hagena. O kolejny awans będzie już trudno - bezpośrednio wyprzedzający go Quintana ma przewagę blisko trzech minut.



Wyniki 13. etapu, Bilbao - Los Machucos (166,4):

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) - 4:28.26

2. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) ten sam czas

3. Pierre Latour (Francja/AG2R La Mondiale) 27

4. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar)

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar)

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) ten sam czas

7. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 1.01

8. Gianluca Brambilla (Włochy/Trek-Segafredo) 1.08

9. Marc Soler (Hiszpania/Movistar)

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) ten sam czas

...

48. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 10.35

60. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 16.04

106. Paweł Bernas (Polska/CCC) 21.40

147. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 26.34



Klasyfikacja generalna:

1. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) - 49:20.28

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 2.25

3. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 3.01

4. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 3.18

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.33

6. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.15

7. Nicolas Edet (Francja/Cofidis) 7.18

8. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto Soudal) 7.33

9. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 7.39

10. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 9.58

...

72. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1:33.46

81. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1:41.06

153. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 2:47.30

158. Paweł Bernas (Polska/CCC) 2:56.28