Rafał Majka (Bora-Hangrohe) zajął czwarte miejsce na 18. etapie Vuelta a Espana o długości 177,5 kilometra, prowadzącym z Colmenar Viejo do Becerril de la Sierra. Wygrał go po samotnej akcji Kolumbijczyk Sergio Higuita (EF Education First). Liderem pozostał Słoweniec Primoż Roglicz (Jumbo-Visma).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Vuelta a Espana. Philippe Gilbert wygrał 17. etap. Wideo © 2019 Associated Press

Polak przyjechał na metę w grupie liderów zaledwie 15 sekund za zwycięzcą. Oprócz Majki było w niej tylko trzech innych kolarzy - Roglicz, Hiszpan Alejandro Valverde (Movistar) i Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez (Astana), który stracił jednak 17 sekund do rodaka.

Reklama

W czwartek straty ponieśli Kolumbijczyk Nairo Quintana (Movistar) oraz Słoweniec Tadej Pogaczar (UAE), którzy skończyli na ósmym i dziewiątym miejscu - 1.16 za Higuitą.

Jeszcze więcej stracił Holender Wilco Kelderman (Sunweb), który był 16 (4.50).

W klasyfikacji generalnej liderem pozostał Roglicz, ale na drugie miejsce wrócił Valverde (2.50 straty), trzeci jest Quintana (3.31), czwarty Lopez (4.17), piąty Pogaczar (4.49), a na szóste awansował Majka (7.46), wyprzedzając Keldermana (9.46).

Czwartkowy, górski etap liczył 177,5 km i mocno podzielił peleton. Blisko 50 kilometrów przed metą na samotną akcję zdecydował się Higuita, bardzo aktywnie jechał też obchodzący tego dnia 30. urodziny Majka.

W końcówce lidera goniła grupka czterech kolarzy, w której oprócz Roglicza i Majki byli Valverde Lopez. Higuita zdołał jednak zachować kilkunastosekundową przewagę i odniósł największy sukces w karierze.



W piątek kolarze będą mieli do pokonania 165,2 km z Avili do Toledo. Zakończenie wyścigu w niedzielę.

Zdjęcie Sergio Higuita na mecie 18. etapu / AFP

Pawo