Belg Philippe Gilbert z ekipy Deceuninck-Quick Step wygrał w Bilbao, po samotnym finiszu, 12. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana. Czerwoną koszulkę lidera zachował Słoweniec Primoż Roglicz (Jumbo-Visma).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolarstwo. Ogromna kraksa na ostatnich metrach podczas wyścigu kobiet. Wideo © 2019 Associated Press

Gilbert wyprzedził o trzy sekundy pierwszych z kilkunastu towarzyszy ucieczki - Hiszpanów Alexa Aranburu (Caja Rural) i Fernando Barcelo (Euskadi-Murias).



Reklama

Peleton, z Rogliczem i innymi kolarzami walczącymi o zwycięstwo we Vuelcie, dojechał do Bilbao ze stratą ponad trzech minut do zwycięzcy. Czołówka klasyfikacji generalnej się nie zmieniła. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), nadal zajmuje siódme miejsce ze stratą blisko sześciu minut do Roglicza.



37-letni Gilbert, najbardziej utytułowany spośród 19 uczestników długiej ucieczki, zaatakował dziewięć kilometrów przed metą na ostatnim podjeździe na trasie, Alto de Arraiz. Uzyskał sporą przewagę, którą utrzymał aż do Bilbao, gdzie zanotował szóste w karierze zwycięstwo etapowe we Vuelcie. Mijając linię mety pokazał jednak 10 palców, bo tyle razy triumfował w wielkich tourach, uwzględniając jeszcze trzy wygrane etapy w Giro d'Italia i jedną w Tour de France.



Dla Roglicza był to z kolei drugi z rzędu spokojny odcinek. Kolarze z ucieczki nie zagrażali mu, a bezpośredni rywale w walce o podium Vuelty nie atakowali. Jedyną próbę podjął na Alto de Arraiz Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez, ale szybko został doścignięty.



W piątek Słoweniec może zostać poddany trudniejszemu sprawdzianowi. Na trasie 13. etapu jest siedem wymagających podjazdów, w tym końcowy do mety w Los Machucos.



Wyniki 12. etapu, Los Arcos - Bilbao (171,4 km):

1. Philippe Gilbert (Belgia/Deceuninck-Quick Step) - 3:48.18

2. Alex Aranburu (Hiszpania/Caja Rural) 3 s

3. Fernando Barcelo (Hiszpania/Euskadi-Murias) ten sam czas

4. Jose Joaquin Rojas (Hiszpania/Movistar) 22

5. Nikias Arndt (Niemcy/Sunweb) 26

6. Tosh Van der Sande (Belgia/Lotto Soudal) 29

7. Cyril Barthe (Francja/Euskadi-Murias)

8. Manuele Boaro (Włochy/Astana)

9. Tim Declercq (Belgia/Deceuninck-Quick Step) ten sam czas

10. Valerio Conti (Włochy/UAE Team Emirates) 31

...

26. Rafał Majka (Polska//Bora-Hansgrohe) 3.02

51. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 6.26

96. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 17.56

139. Paweł Bernas (Polska/CCC) ten sam czas

162. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 19.25

Klasyfikacja generalna:

1. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) - 44:52.08

2. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.52

3. Miguel Angel Lopez (Kolumbia/Astana) 2.11

4. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 3.00

5. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 3.05

6. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 4.59

7. Rafał Majka (Polska/Bora-Hansgrohe) 5.42

8. Nicolas Edet (Francja/Cofidis) 5.49

9. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 6.07

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) 6.25

...

84. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 1:23.05

88. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 1:24.56

154. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 2:20.50

160. Paweł Bernas (Polska/CCC) 2:34.42