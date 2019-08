Paweł Poljański (Bora-hansgrohe) zajął szóste miejsce na szóstym etapie kolarskiego wyścigu Vuelta a Espana. Zwyciężył Hiszpan Jesus Herrada (Cofidis). Dziewiąty w klasyfikacji generalnej jest Rafał Majka (Bora-hansgrohe).

W czwartek kolarze mieli do pokonania 198,9 km z gminy Mora de Rubielos do Ares del Maestrat w rejonie Walencji. Herrada miał siedem sekund przewagi nad Belgiem Dylanem Teunsem (Bahrain Merida), który został nowym liderem wyścigu, a trzeci Francuz Dorian Godon (AG2R La Mondiale) stracił do Hiszpana 21 s. Poljański minął metę 39 s po zwycięzcy.

Majka dojechał na 17. pozycji ze stratą 5.44. W "generalce" ma czas o 2.18 gorszy od Teunsa.

Herrada odniósł pierwsze w karierze etapowe zwycięstwo w wielkim tourze, choć w ubiegłorocznej edycji przez dwa dni był liderem wyścigu. Satysfakcję odczuwał tym większą, że dzień wcześniej jego brat i kolega z drużyny Jose zajął trzecie miejsce.

- Dedykuję ten triumf mojemu bratu, mojej rodzinie, mojej partnerce i całemu zespołowi. Czerwona koszulka to coś szczególnego, ale równie ważne jest to zwycięstwo na etapie, moje pierwsze tak ważne - powiedział Hiszpan.

Herrada wygrał dzięki skutecznemu atakowi na ostatnim podjeździe. Wyprzedził Teunsa ok. 200 metrów przed metą.

Dotychczasowy lider Miguel Angel Lopez był w czwartek 14. i spadł na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej.

Etapu nie ukończyło czterech zawodników, w tym były lider wyścigu Irlandczyk Nicolas Roche (Sunweb), jeden z kandydatów do końcowego zwycięstwa Kolumbijczyk Rigoberto Uran (EF Education First) i jego partner z drużyny Brytyjczyk Hugh Carthy. Brali udział w kraksie ok. 100 km od startu, podobnie jak lider polskiej grupy CCC Hiszpan Victor de la Parte, który także zakończył udział w wyścigu.



- Rigoberto Uran i Hugh Carthy wycofali się z Vuelty na szóstym etapie. Są w drodze do szpitala, gdzie przejdą badania - napisał team EF na Twitterze.

Poza tym groźnie wyglądającemu wypadkowi uległ inny kolarz tej ekipy Tejay van Ganderen. Amerykanin zdołał się jednak pozbierać i prawdopodobnie będzie kontynuował udział w wyścigu.

W piątek zawodnicy będą mieli do pokonania 183,2 km z Ondy do Mas de la Costa. Meta jest na szczycie podjazdu, którego nachylenie dochodzi momentami do 21 procent.

Wyniki 6. etapu, Mora de Rubielos - Ares del Maestrat (198,9 km):

1. Jesus Herrada Lopez (Hiszpania/Cofidis) 4:43.55

2. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) strata 7 s

3. Dorian Godon (Francja/AG2R La Mondiale) 21

4. Robert Gesink (Holandia/Jumbo-Visma) ten sam czas

5. Bruno Armirail (Francja/Groupama-FDJ) 37

6. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 39

7. Nelson Oliveira (Portugalia/Movistar) 45

8. Gianluca Brambilla (Włochy/Trek-Segafredo) 47

9. David De la Cruz Melgarejo (Hiszpania/Ineos) 50

10. Tsgabu Gebremaryam Grmay (Etiopia/Mitchelton-Scott) 2.35



17. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 5.44

108. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 13.20

148. Paweł Bernas (Polska/CCC) 21.45

149. Szymon Sajnok (Polska/CCC) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) 23:44.00

2. David De la Cruz Melgarejo (Hiszpania/Ineos) strata 38 s

3. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbia/Astana) 1.00

4. Primoz Roglic (Słowenia/Jumbo-Visma) 1.14

5. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar) 1.23

6. Robert Gesink (Holandia/Jumbo-Visma) ten sam czas

7. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 1.28

8. Esteban Chaves (Kolumbia/Mitchelton-Scott) 2.17

9. Rafał Majka (Polska/Bora-hansgrohe) 2.18

10. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 2.47

54. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 18.32

115. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 38.13

150. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 50.52

164. Paweł Bernas (Polska/CCC) 1:01.30