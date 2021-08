Valverde, który zwyciężył w edycji Vuelty w 2009 roku, podjął atak wspólnie z mistrzem olimpijskim Richardem Carapazem. Obaj spróbowali oderwać się od grupy lidera Primoża Roglicia.



Hiszpan przypłacił to wypadnięciem z trasy podczas zjazdu z górskiej premii Port of Collao, było to na 41 kilometrów przed metą etapu siódmego.

Weteran próbował jeszcze kontynuować jazdę, ale ból był zbyt duży.



Wstępnie zdiagnozowano stłuczenie lewej ręki i barku. Kolarz zakończył tym samym udział w 15. Vuelcie w swej karierze. W dotychczasowych startach wygrał 12 etapów.

Zwycięzcą tego odcinka został Australijczyk Michael Storer (Team DSM). Liderem pozostał Słowniec Primoż Roglic.





MR