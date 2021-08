Kolarze wrócili do rywalizacji po dniu przerwy. To był płaski etap z jednym podjazdem, który kończył się 15 kilometrów przed metą.

W pewnym momencie na czele utworzyła się 31-osobowa grupa, która z kilometra na kilometr powiększała przewagę.

Około 50 kilometrów przed metą jej przewaga wzrosła na tyle, że wirtualnym liderem został Norweg Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert), a drugie miejsce zajmował Francuz Guillaume Martin (Cofidis).



Następnie z tej grupki odskoczyło kilku kolarzy. Pierwszy zaatakował Portugalczyk Rui Oliveira (UAE), a poprawił Hiszpan Alex Aranburu (Astana-Premier Tech). Na początku prawie 11-kilometrowego podjazdu utworzyła się czteroosobowa czołówka, w której byli jeszcze Belg Floris de Tier (Alpecin-Fenix) i Hiszpan Jesus Herrada (Cofidis).



Potem zaatakował Oliveira, ale wyprzedził go Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), który dogonił czołówkę, podobnie jak Australijczyk Nick Schulz (BikeExchange) czy Francuz Lilian Calmejane (AG2R).

Reklama



Elissonde został doścignięty i wyprzedzony przez innego Australijczyka Michaela Storera (DSM).

Storer wjechał jako pierwszy na Puerto de Almachar i zdobył pięć punktów do klasyfikacji górskiej, drugi na szczycie był Francuz Clément Champoussin (AG2R), a trzeci Elissonde. Blisko byli także: Eiking, Martin, Francuz Geoffrey Bouchard (AG2R), Holender Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Schultz, Belg Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step).



Natomiast w peletonie na podjeździe ton nadawała ekipa Ineos Grenadiers. W pewnym momencie zaatakował jednak lider Słoweniec Primož Roglič (Jumbo-Visma), który odskoczył od głównej grupy. Wjechał na szczyt ze stratą prawie 12 minut do prowadzącego Storera.

Mieliśmy więc dwa wyścigi. Jeden toczył się o zwycięstwo na etapie i o prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a drugi w peletonie.



Zwycięzcą w we wtorek został Storer, dla którego był to drugi wygrany etap w Vuelcie i w drugi w tegorocznym wyścigu.



22 sekundy za Australijczykiem przyjechał Vansevenant, a trzeci finiszował Champoussin. Piąty, w tym samym czasie, skończył Eiking, który został nowym liderem.



Storer został drugim kolarzem z antypodów, po Michaelu Matthewsie, który wygrał dwa etapy Vuelta a Espana.



Tymczasem z tyłu wielkiego pecha miał Roglič. Słoweniec na jednym z zakrętów podczas zjazdu upadł. Szybko się pozbierał i wsiadł z powrotem na rower, ale dogonili go dwaj zawodnicy Movistaru - Hiszpan Enrique Mas i Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez, a także Australijczyk Jack Haig (Bahrain-Victorious). Do tej grupy dołączyli jeszcze Austriak Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe), Rosjanin Aleksandr Własow (Astana-Premier Tech) i Amerykanin Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

Ta siódemka przyjechała na metę ze stratą 11.49 do zwycięzcy. Oznaczało to, że nowym liderem został Eiking, przed Martinem (strata 58 s) i Rogličem (2.17).