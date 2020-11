Vuelta a Espana. Jasper Philipsen wygrał etap, Primoż Roglicz wciąż liderem

Belg Jasper Philipsen z ekipy UAE-Team Emirates wygrał w miejscowości Puebla de Sanabria po finiszu z grupy 15. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana. Koszulkę lidera zachował Słoweniec Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

W czwartek kolarze mieli do przejechania 230 km po pagórkowatej trasie. Etap obfitował w próby ucieczek, ale peleton cały czas kontrolował sytuację.



Ostatni śmiałek został dogoniony ok. 3,5 km przed metą, a chwilę później sędziowie zdecydowali się na neutralizację, bo na drodze była plama oleju.



Czas został zatrzymany i faworyci zwolnili. Przyspieszyli natomiast chętni na etapowe zwycięstwo. 22-letni Philipsen na finiszu okazał się najlepszy i odniósł największy sukces w karierze.



"Nie jestem w stanie opisać, jak wielką radość sprawiło mi to zwycięstwo. Całą Vueltę czekałem na odpowiedni moment i niespodziewanie nadszedł właśnie dziś" - powiedział.



Kolejne miejsca zajęli Niemcy - Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) i Jannik Steimle (Deceuninck-Quick Step).



W czołówce klasyfikacji generalnej nie nastąpiły żadne zmiany. Roglicz nadal ma przewagę 39 sekund nad Ekwadorczykiem Richardem Carapazem (Ineos Grenadiers) oraz 47 sekund nad Brytyjczykiem Hugh Carthym (EF Pro Cycling).



W piątek kolarze pokonają 162 km. Na trasie są dwa wymagające podjazdy - jeden pierwszej i jeden drugiej kategorii. Zakończenie wyścigu w niedzielę.



Wyniki 15. etapu, Mos - Puebla de Sanabria (230,8 km):

1. Jasper Philipsen (Belgia/UAE Team Emirates) 6:22.36

2. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe)

3. Jannik Steimle (Niemcy/Deceuninck-Quick-Step)

4. Fred Wright (W.Brytania/Bahrain-McLaren)

5. Dion Smith (Nowa Zelandia/Mitchelton-Scott)

6. Reinardt Janse van Rensburg (RPA/NTT Pro Cycling)

7. Magnus Cort (Dania/EF Pro Cycling)

8. Dorian Godon (Francja/AG2R La Mondiale)

9. Stan Dewulf (Belgia/Lotto-Soudal)

10. Michael Morkov (Dania/Deceuninck-Quick-Step) wszyscy ten sam czas



Klasyfikacja generalna:

1. Primoż Roglicz (Słowenia/Jumbo-Visma) - 53:57.05

2. Richard Carapaz (Ekwador/Ineos Grenadiers) strata 39 s

3. Hugh Carthy (Wielka Brytania/EF Pro Cycling) 47

4. Dan Martin (Irlandia/Israel Start-Up Nation) 1.42

5. Enric Mas (Hiszpania/Movistar) 3.23

6. Wout Poels (Holandia/Bahrain-McLaren) 6.15

7. Felix Grossschartner (Austria/Bora-Hansgrohe) 7.14

8. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar) 8.39

9. Aleksander Własow (Rosja/Astana) 8.48

10. David de la Cruz (Hiszpania/UAE Team Emirates) 9.23