Niemiec Nikias Arndt z grupy Team Sunweb wygrał ósmy etap wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana z Valls do Igualada o długości 167 km. Na prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyszedł Francuz Nicolas Edet (Cofidis), który na etapie był 11. w tym samym czasie co zwycięzca.

Rafał Majka (Bora-hansgrohe) został sklasyfikowany na 40. pozycji ze stratą 9.24 do zwycięzcy i w klasyfikacji generalnej spadł na ósme miejsce. Polak aktualnie traci do lidera 4.59.

Drugi na niedzielnym etapie był Hiszpan Alex Aranburu Deba (Caja Rural-Seguros), a trzeci Belg Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) - wszyscy w tym samym czasie co zwycięzca 3:50.48.

Na mecie peleton zameldował się ze stratą 9.24 i liderem został Edet, który przed sobotnim etapem był 16. Na trzecią pozycję spadł Kolumbijczyk Miguel Angel Lopez (Astana), który był liderem przed startem do 8. etapu.

O wynikach etapu przesądziła ucieczka z peletonu grupy 21 zawodników, z których najwyżej sklasyfikowany był Edet. Francuz tracił do lidera Lopeza ponad 6 minut, które - jak się później okazało - odrobił, gdyż peleton nie kwapił się do pogoni.

W ucieczce znaleźli się także zwycięzca szóstego etapu Jesus Herrada, był także Dylan Teuns, który w czwartek zdobył koszulkę lidera, a dzień później spadł w klasyfikacji na 18. miejsce. W grupie jechał także Niemiec Jonas Koch z CCC Team.

Do mety razem dojechało jednak tylko 13 kolarzy, pozostała ósemka nie wytrzymała tempa. Na finiszu najszybszy był Arndt, Koch minął linię mety jako piąty. Edet został sklasyfikowany na 11. pozycji, ale to wystarczyło do awansu na pozycję lidera.

Majka przyjechał w peletonie na 40. pozycji i spadł w klasyfikacji generalnej o trzy lokaty - z piątej na ósmą.

W niedzielę zostanie rozegrany 9. etap z Andorra la Vella do Cortals d’Encamp o długości 94,4 km.

Wyniki 8. etapu:

1. Nikias Arndt (Niemcy/Team Sunweb) 3:50.48

2. Alex Aranburu (Hiszpania/Caja Rural - Seguros)

3. Tosh Van der Sande (Belgia/Lotto-Soudal)

4. Ruben Guerreiro (Portugalia/Team Katiusza-Alpecin)

5. Jonas Koch (Niemcy/CCC Team)

6. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida)

7. Jonathan Lastra (Hiszpania/Caja Rural-Seguros)

8. Tobias Ludvigsson (Szwecja/Groupama-FDJ)

9. Fernando Barcelo Murias (Hiszpania/Euskadi Basque Country)

10. Sergio Henao (Kolumbia/UAE Team Emirates) - wszyscy ten sam czas

...

38. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) strata 9.24

40. Rafał Majka (Polska//Bora-hansgrohe) 9.24

108. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 9.24

148. Paweł Bernas (Polska/CCC) 16.45

150. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 16.45

Klasyfikacja generalna:

1. Nicolas Edet (Francja/Cofidis) 32:16.24

2. Dylan Teuns (Belgia/Bahrain-Merida) strata 2.21

3. Miguel Ángel Lppez (Kolumbia/Astana Pro Team) 3.01

4. Primoz Roglic (Słowenia/Team Jumbo-Visma) 3.07

5. Alejandro Valverde (Hiszpania/Movistar Team) 3.17

6. Nairo Quintana (Kolumbia/Movistar Team) 3.28

7. Carl Fredrik Hagen (Norwegia/Lotto-Soudal) 3.45

8. Rafał Majka (Polska/BORA-hansgrohe) 4.59

9. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 5.37

10. George Bennett (Nowa Zelandia/Team Jumbo-Visma) 6.35

...

61. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 37.54

86. Paweł Poljański (Polska/Bora-hansgrohe) 50.01

153. Szymon Sajnok (Polska/CCC) 1:27.45

166. Paweł Bernas (Polska/CCC) 1:50.26