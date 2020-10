Vuelta a Espana. Ekipa CCC z Wiśniowskim i Palutą

Ekipa CCC pojedzie w rozpoczynającym się we wtorek w Irun w Kraju Basków wyścigu Vuelta a Espana z dwoma Polakami w składzie: Michałem Palutą i Łukaszem Wiśniowskim. Dla "Pomarańczowych" będzie to ostatni start w kolarskiej elicie.

Paluta zadebiutuje w wielkim tourze, natomiast Wiśniowski ma już za sobą starty w Giro d'Italia (2016) i w Tour de France (2019). Drużyna nie będzie mieć lidera na klasyfikację generalną. Celem mają być zwycięstwa etapowe.

"Dla naszych ośmiu zawodników Vuelta a Espana zakończy sezon, więc jest to ich ostatnia szansa na dobry wynik. Wiemy, że to trudny wyścig, a ściganie w listopadzie będzie nowym doświadczeniem dla każdego. Zaletą braku kolarza walczącego w klasyfikacji generalnej jest to, że mamy swobodę angażowania się w ucieczkach i agresywnej jazdy każdego dnia" - ocenił dyrektor sportowy Piotr Wadecki.

Oprócz Wiśniowskiego i Paluty w Hiszpanii będzie się ścigać jeszcze dwóch polskich kolarzy: zwycięzca dwóch etapów w 2017 roku Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) oraz Michał Gołaś (Ineos Grenadiers).

Vuelta zakończy sezon 2020. W 2021 roku miejsce ekipy CCC w elicie kolarskiej zajmie belgijska grupa Circus-Wanty Gobert.

