Vuelta a Espana. Bez przypadków koronawirusa wśród kolarzy

Testy na koronawirusa przeprowadzone na wszystkich 176 kolarzach, którzy od wtorku rozpoczną rywalizację w wyścigu Vuelta a Espana, dały wyniki negatywne. COVID-19 wykryto natomiast u dwóch członków sztabów - po jednym w teamach Bahrain-McLaren i Sunweb.

Przeprowadzono łącznie 500 testów. Zakażeni zostali odizolowani i podlegają krajowym przepisom i obowiązującemu protokołowi zdrowotnemu.

Do tegorocznej Vuelty zgłosiły się 22 zespoły, w których znalazło się czterech Polaków: Łukasz Wiśniowski, debiutujący w wielkim tourze Michał Paluta (obaj CCC) oraz dwaj 36-latkowie - Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) i Michał Gołaś (Ineos Grenadiers).

Peleton ruszy we wtorek z miejscowości Irun w Kraju Basków. Trasa 1. etapu wiedzie do Arrate, a kolarze będą mieli do pokonania 173 km. Wyscig zakończy się 8 listopada.

