Vuelta a Espana. Bez kibiców na górskich etapach

Organizatorzy rozpoczynającego się 20 października kolarskiego wyścigu Vuelta a Espana wprowadzili szereg ograniczeń dla publiczności, szczególnie na podjazdach i metach górskich etapów. Jednocześnie zachęcają kibiców do śledzenia rywalizacji w telewizji.

Jak poinformował w komunikacie organizator trzeciego tegorocznego wielkiego touru - Unipublic - podjęto szereg działań dla ochrony kolarzy i osób pracujących przy wyścigu przed zakażeniem koronawirusem. Dotyczy to między innymi zakazu wstępu kibiców na większość głównych podjazdów tegorocznej edycji.

Już wcześniej, w porozumieniu z władzami Kraju Basków zapadła decyzja o zakazie wstępu na dwa podjazdy (etap 1. i 7.). We wtorek poinformowano o zakazie kibicowania na poboczach drogi podczas kolejnych siedmiu etapów. Zamknięte dla publiczności będą strefy startu i mety, a także parkingi przeznaczone dla ekip. Zmniejszona zostanie liczba personelu, przedstawicieli mediów, sponsorów a także państwowych sił bezpieczeństwa. Zrezygnowano z kolumny reklamowej poprzedzającej zwyczajowo przejazd kolarzy.

"Te ograniczenia, obowiązujące już od dziś, mogą być modyfikowane zgodnie z rozwojem sytuacji w nadchodzących dniach" - głosi komunikat organizatorów.

Rosnąca liczba zachorowań we Francji spowodowała ostatnio konieczność odwołania planowanego na 25 października wyścigu Paryż - Roubaix. Przypadki zakażenia zanotowane zostały w kolumnie trwającego we Włoszech Giro d'Italia, co spowodowało wycofanie się z wyścigu dwóch uczestniczących w nim drużyn.