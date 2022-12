Gospodarzem 2. etapu o długości 181 km będzie Mataro. Zakończy się on prawdopodobnie trudną wspinaczką na Montjuic z metą na stadionie olimpijskim .

Kolarstwo. Barcelona to miasto, które kocha sport

"Barcelona to miasto, które kocha sport, zwłaszcza jazdę na rowerze. Powrót Vuelty do Barcelony po 60 latach to wspaniała wiadomość" - powiedział Jaume Collboni, zastępca burmistrza miasta.