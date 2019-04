Belg Victor Campenaerts ustanowił na torze w meksykańskim Aguascalientes rekord świata w jeździe godzinnej, uzyskując wynik 55,089 km. Poprzedni najlepszy rezultat należał do Brytyjczyka Bradleya Wigginsa, który 7 czerwca 2015 roku w Londynie osiągnął 54,526 km.

Zdjęcie Victor Campenaerts /Tim de Waele /Getty Images

27-letni Campenaerts to dwukrotny mistrz Europy w jeździe indywidualnej na czas. We wrześniu ubiegłego roku w mistrzostwach świata w Innsbrucku zdobył w tej konkurencji brązowy medal, spychając z podium czwartego Michała Kwiatkowskiego.

Od tego czasu przygotowywał się do pobicia rekordu w jeździe godzinnej, m.in. w Namibii. Do Aguascalientes, gdzie na wysokości 1800 m n.p.m. znajduje się jeden z najszybszych torów na świecie, przyleciał już na trzy tygodnie przed próbą.

Pierwsze 30 km Campenaerts przejechał o 18 sekund szybciej od Wigginsa i dobre tempo utrzymał aż do końca, łamiąc barierę 55 km, co było jego celem. W przeciwieństwie do Wigginsa, którego dopingowało ok. 6 tys. kibiców, Belg startował praktycznie przy pustych trybunach, w obecności tylko członków swojego sztabu i około 40 obserwatorów, w tym przedstawicieli UCI.

Rekord godzinny należy do najbardziej prestiżowych w kolarstwie. Przepisy wielokrotnie się zmieniały. Po burzliwym okresie lat 90. XX wieku, kiedy to rekord był atakowany często i z powodzeniem, UCI zaostrzyła regulamin, eliminując zarówno wymyślne w konstrukcji pojazdy "roweropodobne" jak i liczne grono dopingowiczów. Anulowano też rekordy z lat 1984-96.

We wtorek Campenaerts mógł używać roweru wyposażonego w nowoczesne akcesoria (pełne koła i przedłużony wspornik kierownicy), które powodują znaczne poprawienie właściwości aerodynamicznych.

Belg jest kolegą Tomasza Marczyńskiego w grupie zawodowej Lotto Soudal.



Chronologia rekordu świata w kolarskiej jeździe godzinnej:

11.05.1893, Paryż - Henri Desgrange 35,325 km

31.10.1894, Paryż - Jules Dubois 38,220

30.07.1897, Paryż - Oscar Van Den Eynde 39,240

3.07.1898, Denver - Willie Hamilton 40,781

24.08.1905, Paryż - Lucien Petit-Breton 41,110

20.06.1907, Paryż - Marcel Berthet 41,520

22.08.1912, Paryż - Oscar Egg 42,122

7.08.1913, Paryż - Marcel Berthet 42,741

21.08.1913, Paryż - Oscar Egg 43,525

20.11.1913, Paryż - Marcel Berthet 43,775

18.08.1914, Paryż - Oscar Egg 44,247

25.08.1933, Roermond - Jan van Hout 44,588

28.09.1933, St. Trond - Maurice Richard 44,777

31.10.1935, Mediolan - Giuseppe Olmo 45,090

14.10.1936, Mediolan - Maurice Richard 45,325

29.09.1937, Mediolan - Frans Slaats 45,485

3.11.1937, Mediolan - Maurice Archambaud 45,767

7.11.1942, Mediolan - Fausto Coppi 45,798

29.06.1956, Mediolan - Jacques Anquetil 46,159

19.09.1956, Mediolan - Ercole Baldini 46,394

18.09.1957, Mediolan - Roger Riviere 46,923

23.09.1959, Mediolan - Roger Riviere 47,347

30.10.1967, Rzym - Ferdinand Bracke 48,093

10.10.1968, Meksyk - Ole Ritter 48,653

25.10.1972, Meksyk - Eddy Merckx 49,431

27.11.2000, Manchester - Chris Boardman 49,441

19.07.2005, Moskwa - Ondrej Sosenka 49,700

18.09.2014, Grenchen - Jens Voigt 51,115

30.10.2014, Aigle - Matthias Braendle 51,852

08.02.2015, Grenchen - Rohan Dennis 52,491

02.05.2015, Manchester - Alex Dowsett 52,937

07.06.2015, Londyn - Bradley Wiggins 54,526

16.04.2019, Aguascalientes - Victor Campenaerts 55,089