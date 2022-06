Ucieczka na górskim etapie i zmiana lidera

Na przedostatnim, górskim etapie imprezy Verona najpierw znalazł się w grupie ucieczkowiczów, a później odłączył się od niej i już samodzielnie wspinał się na ostatni podjazd. W końcówce Roglič przyspieszył i niewiele brakowało, by go złapał, ale ostatecznie Hiszpan utrzymał 13 sekund przewagi. Na trzecim miejscu dojechał Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), który do zwycięzcy etapu stracił 25 s.

W klasyfikacji generalnej Roglič ma 44 s przewagi nad Vingegaardem i 1.24 nad Australijczykiem Benem O'Connorem (AG2R-Citroen).

Kolarstwo. Wout van Aert przyjechał kwadrans po czołówce

Dotychczasowy lider Wout van Aert (Jumbo-Visma) ukończył sobotni etap blisko kwadrans po czołówce. Belg spadł na 43. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na starcie wyścigu było trzech Polaków, ale Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) wycofał się w piątek z powodu kontuzji. Łukasz Owsian (Arkea Samsic) i Kamil Gradek (Bahrain-Victorious) zajmują odległe lokaty.

Ostatni etap, również górski, odbędzie się w niedzielę. Kolarze będą mieli do przejechania 138,8 km z Saint-Alban-Leysse do Plateau de Salaison.

Wyniki 7. etapu, Saint-Chaffrey-Vaujany (134,8 km):

1. Carlos Verona (Hiszpania/Movistar) 3:53.35

2. Primož Roglič (Słowenia/Jumbo-Visma) strata 13 s

3. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) 25

4. Ben O'Connor (Australia/AG2R-Citroen) 27

5. Tobias Johannessen (Norwegia/Uno-X) 39

6. Esteban Chaves (Kolumbia/EF Education-EasyPost) 40

...

75. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 18.56

117. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 21.56

Klasyfikacja generalna:

1. Primož Roglič (Słowenia/Jumbo-Visma) 25:22.08

2. Jonas Vingegaard (Dania/Jumbo-Visma) strata 44 s

3. Ben O'Connor (Australia/AG2R-Citroen) 1.24

4. Tao Geoghegan Hart (W. Brytania/Ineos Grenadiers) 1.30

5. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain-Victorious) 1.32

6. David Gaudu (Francja/Groupama-FDJ) 1.40

...

74. Łukasz Owsian (Polska/Arkea Samsic) 26.23

130. Kamil Gradek (Polska/Bahrain-Victorious) 1:02.04