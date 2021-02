​UCI wprowadza nowe zasady dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa kolarzy

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) chce zwiększyć bezpieczeństwo kolarzy podczas wyścigów i dlatego systematycznie będzie wprowadzać nowe zasady, które mają obowiązywać zarówno organizatorów zawodów, jak i samych zawodników.

W związku z wypadkami, do których dochodziło szczególnie w końcówce rywalizacji etapowej, zdecydowano się, że panel ekspertów, po konsultacjach z grupami kolarskimi, opracuje w 2021 roku standard dla modeli barier oraz przedstawi zasady ich łączenia i rozmieszczania wzdłuż końcowych metrów tras.



Organizatorzy wszystkich wyścigów kolarskich pod egidą UCI począwszy od 2022 roku będą musieli korzystać wyłącznie z nowych barier i umieszczać je we wszystkich wskazanych przez ekspertów ds. bezpieczeństwa miejscach.



Zmiany w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mają dotyczyć także zachowań samych kolarzy, stwarzających zagrożenie m.in. przez wyrzucanie bidonów i innych śmieci na trasie wyścigu. By zminimalizować ryzyko wypadków z tego powodu wyznaczone zostaną zawsze strefy bezpiecznego zbierania śmieci, co 30 - 40 km.



Zakazane ma być także obniżanie pozycji zjazdowej przez kolarzy, tzw. przesuwanie się z siodełka na ramę roweru przy zjazdach, dla uzyskania mniejszego oporu.



Nieprzestrzeganie nowych zasad może skutkować karami sędziowskimi - do wykluczenia z rywalizacji włącznie. Te przepisy mają wejść w życie od 1 kwietnia.



Jeden z czołowych polskich kolarzy Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) odniósł się na Twitterze do nowych przepisów dotyczących jazdy na ramie podczas zjazdów.



"UCI powinna zająć się realnymi zagrożeniami na trasach wyścigów, jak np. rozlanym olejem, a nie winić kolarzy za powodowanie kraks" - napisał. Umieścił też filmik przedstawiający niewłaściwie przygotowaną trasę wyścigu.



Konieczność zmian w zabezpieczaniu szczególnie finiszów wyścigów władze UCI dostrzegały od lat, ale jednym z bezpośrednich impulsów do dyskusji i wprowadzenia zmian stał się wypadek holenderskiego kolarza Fabio Jakobsena na pierwszym etapie Tour de Pologne w 2020 r.



Tuż przed metą Jakobsen, spychany przez swojego rodaka Dylana Groenewegena na prawą stronę jezdni, uderzył z ogromnym impetem w metalowe barierki i wyłamał je, zderzając się z sędzią obsługującym fotokomórkę. Jeszcze tego samego dnia przeszedł pięciogodzinną operację w szpitalu w Sosnowcu.



24-letni kolarz stracił w wypadku wszystkie zęby z wyjątkiem jednego, a na twarzy założono mu 130 szwów. Przeszedł już kilka operacji, m.in. rekonstrukcji górnej i dolnej szczęki. Do lekkich treningów wrócił po ponad czterech miesiącach.



UCI planuje także wprowadzenie zmian w systemie komunikacji z kolarzami na trasie. Powstać mają specjalne protokoły obejmujące zasady postępowania po wypadkach i kraksach. Każdy organizator wyścigu będzie musiał powołać i przeszkolić dyrektora ds. bezpieczeństwa imprezy.



Zostanie także stworzone stanowisko ds. bezpieczeństwa w departamencie sportowym UCI. Ma je objąć były szwajcarski kolarz i organizator imprez sportowych Richard Chassot, który ze względu na konflikt interesów ustąpił z dotychczas zajmowanej funkcji - dyrektora generalnego stowarzyszenia reprezentującego organizatorów wyścigów.