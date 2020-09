Kolarze, którzy w trakcie wyścigu wyrzucają śmieci poza wyznaczonymi przez organizatora strefami, być może już w przyszłym sezonie będą otrzymywać kary czasowe - ujawnił szef międzynarodowej federacji (UCI) David Lappartient.

"Śmiecenie na łonie natury jest całkowicie niedopuszczalne" - ogłosił francuski działacz.

Jego zdaniem śmiecenie jest jednym z trzech grzechów głównych, z jakimi zmaga się dyscyplina. Dwa kolejne to doping i łamanie zasad bezpieczeństwa.

"Zdajemy sobie sprawę, że często nakładane kary i stosowanie nawet rygorystycznych środków zapobiegawczych nie ma praktycznie żadnego wpływu na niektórych zawodników. Jestem za tym, aby środki stosowane w walce z tym procederem były bardziej dolegliwe" - podkreślił Lappartient podczas konferencji prasowej w trakcie mistrzostw świata w Imoli.

Szef UCI opisał "przygodę", jaką miał podczas jednego z etapów Vuelta a Espana, który obserwował razem z premierem Andory.

"Obaj byliśmy świadkami, gdy jeden z zawodników wyrzucił na pobocze tuż przed nami wszystko, co miał przy sobie. Premier był mocno zdziwiony i zapytał, czy aby to nie jest zabronione". Co miałem mu odpowiedzieć..." - wspominał Lappartient.

Jak dodał, projekt karania zawodników za śmiecenie jest aktualnie przygotowywany przez władze federacji. Po raz pierwszy oficjalnie będzie przedstawiony pod koniec stycznia podczas ich spotkania przy okazji mistrzostw świata w kolarstwie przełajowym.

"Jeżeli zostanie zaakceptowany, to być może uda się nowe regulacje wprowadzić już od przełomu lutego i marca 2021. Pod uwagę brane są kary indywidualne, ale także zbiorowe dla całego zespołu" - tłumaczył.

Odpowiadając na pytanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa podczas wyścigów, Lappartient potwierdził, że w październiku w Brukseli odbędzie pod auspicjami UCI spotkanie w tej sprawie. Mają w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, a zawodników będą reprezentować Belg Philippe Gilbert i Włoch Matteo Trentin.

