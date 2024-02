Komunikat mistrza świata. Uspokaja kibiców

Problemy zdrowotne mogą pokrzyżować plany Sagana

Aby uzyskać kwalifikację na igrzyska, Peter Sagan ma wciąż do zgromadzenia niemałą liczbę punktów UCI. Tylko 19 najlepszych nacji może udać się do Paryża, a Słowacja obecnie pod tym względem zajmuje dopiero 38. miejsce. Do zajmujących ostatnie miejsce premiowane awansem Czechów traci ponad tysiąc punktów. Nadrobienie ich stanowi wyzwanie samo w sobie. A jeśli dodamy do tego ostatnie problemy zdrowotne 34-latka, zadanie staje się jeszcze trudniejsze.