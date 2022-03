Już 15 maja w Gdyni oraz 3 lipca w Poznaniu kolarze amatorzy ponownie będę mieli swoje wielkie święto. W rywalizacji w Gran Fondo Series, w każdym z tych miast, przygotowano atrakcyjne i bezpieczne trasy o różnej długości. Dzięki temu każdy sympatyk "dwóch kółek", będzie mógł znaleźć odpowiedni dla siebie dystans. Podczas specjalnej multimedialnej prezentacji, poznaliśmy szczegóły tras obu wyścigów.



- Gran Fondo Series to profesjonalny wyścig dla amatorów - powiedział Michał Drelich, dyrektor Gran Fondo Series. - Gwarantujemy uczestnikom zawodów to wszystko, czego doświadczają kolarze startujący w Tour de Pologne lub Tour de France. To są piękne trasy ze świetną oprawą startu i mety, a co najważniejszego stawiamy na bezpieczeństwo. Drogi są całkowicie wyłączone z ruchu, więc zawodnicy mogą się skupić tylko i wyłącznie na ściganiu. Zdajemy sobie również sprawę, że nie każdy jest gotowy od razu rzucić się na głęboką wodę i przejechać 100 km, dlatego wprowadziliśmy trzy dystanse do wyboru: Gran Fondo, Medio Fondo oraz Family Fondo - podsumował dyrektor zawodów.

Ciekawe trasy zawodów

W Gran Fondo Gdynia oraz Gran Fondo Poznań kolarze będą mogli wybrać dwa główne dystanse: Gran Fondo: 137 km (Gdynia), 111 km (Poznań) oraz Medio Fondo: 86 km (Gdynia), 65 km (Poznań) oraz trasę przygotowaną dla całych rodzin i początkujących zawodników Family Fondo o długości około 30 kilometrów (Gdynia i Poznań).

Wszystkie trasy zostały tak wytyczone, by oprócz wspomnianych już gwarancji bezpieczeństwa, prezentowały uroki krajobrazu oraz dostarczały maksymalną satysfakcję z rywalizacji.

- Gdynia, ale też sąsiednie gminy mają ogromny potencjał jeśli chodzi o trasy kolarskie - zaznaczył Przemysław Dalecki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu. - Niech nikogo nie zmyli fakt, że Gdynia leży nad morzem i są tu płaskie trasy. Nic bardziej mylnego, mamy drogi bardzo urozmaicone. Są liczne górki, pagórki, hopki. Trasy wymagają więc wszechstronnych umiejętności kolarskich, niezłej kondycji oraz techniki - powiedział dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

Z tego też powodu organizatorzy postanowili nagrodzić kolarza, który najlepiej będzie sobie radził w podjazdach pod góry.

- Po raz pierwszy w historii wyścigów Gran Fondo Gdynia wyłoniony zostanie najlepszy "góral", czyli kolarz, który specjalizuje się podjazdach pod strome zbocza - powiedział Józef Sarnowski, członek zarządu województwa pomorskiego. - Przygotowanych zostało w sumie 6 premii górskich. W zależności od trudności podjazdu, premie górskie podzielone są na kategorie. Im niższa cyfra kategorii tym trudniejsza premia. Od kategorii premii zależy liczba punktów do zdobycia oraz liczba punktujących zawodników. Premie górskie na dystansie Gran Fondo Gdynia, to w sumie blisko 20 km podjazdów, o łącznej różnicy wzniesień blisko 650 m. Zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów, zwycięży w klasyfikacji górskiej, otrzyma tytuł najlepszego "górala" Gran Fondo Gdynia i zostanie nagrodzony specjalną, charakterystyczną koszulką w grochy - podsumował wicemarszałek województwa pomorskiego.

Zupełnie odmienną charakterystykę posiada Gran Fondo Poznań. W przypadku zawodów w Wielkopolsce trasa będzie płaska i szybka.

- Wyścig poznański, to wyścig dla sprinterów - powiedział Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania. - Trasa jest płaska, bez szczególnych górek, pagórków. Można się więc wspaniale ścigać. Startujemy z przepięknego miejsca, z samego centrum Poznania, z Międzynarodowych Tragów Poznańskich i potem wyjeżdżamy z miasta. Meta została zlokalizowana na ulicy Bukowskiej. Udział w Gran Fondo Poznań, to będzie wielka frajda dla amatorów, którzy kochają kolarstwo - podsumował wiceprezydent Poznania.

- Trasa Gran Fondo Poznań jest płaska i szybka, dlatego chcemy wyłonić i nagrodzić najszybszego sprintera - powiedział Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego. - Pomogą nam w tym premie lotne. To wyznaczone miejsca na trasie wyścigu kolarskiego, zwykle na jego płaskiej, szybkiej części, na których pierwsi zawodnicy zdobywają punkty. W wyścigu Gran Fondo Poznań będą trzy premie lotne, a najlepszy sprinter zostanie nagrodzony specjalną koszulką. Jestem przekonany, że mieszkańcy naszego województwa będą wspierać i dopingować nie tylko tych najszybszych kolarzy, ale wszystkich zawodników, którzy w te letnie dni wystartują w wyścigu Gran Fondo Poznań - podsumował wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Specjalne koszulki liderów

Koszulka w grochy dla zwycięzcy klasyfikacji górskiej oraz zielona dla najlepszego sprintera, zostały wyprodukowane, podobnie jak koszulki dla wszystkich uczestników Gran Fondo Series, przez polską firmę Martombike. Na prośbę zawodników, organizatorzy wyścigów, przygotowali do wyboru dwie wersje koszulki, które stanowią element pakietu startowego dystansów Gran Fondo i Medio Fondo. Uczestnicy mogą więc zdecydować się na koszulkę z pakietu podstawowego lub dopłacić 50 zł i otrzymać koszulkę profesjonalną - taką, jaką można spotkać u zawodowych kolarzy ścigających się w Pro Tour.

- Różnica w cenie jest niewielka - zaznacza Marek Łagódka z firmy Martombike. - Jednak jakość materiałów, kroju i to, że ta koszulka może nam pomóc uzyskać kilka wat, jest naprawdę duża. Jest to wyścig szosowy, więc istotne są opory powietrza, by były jak najmniejsze. Jest to też model bardziej dopasowany, mamy dłuższe rękawki, zamek jest na całej długości koszulki. Dodatkowo z tyłu mamy siatkę, która będzie nas chłodziła - powiedział przedstawiciel Martombike.

Oba rodzaje koszulek mają jednak identyczne motywy, wzory oraz wersje kolorystyczne. Kolorem dominującym w trykocie obowiązującym podczas Gran Fondo Gdynia jest turkus, zaś w przypadku Gran Fondo Poznań jest to niebieski.​

Bardzo ważną kwestią dla uczestników zawodów jest bezproblemowy dojazd do miejsca startu, swobodne zaparkowanie auta oraz atrakcje dla kibiców, którzy czekają na mecie, by powitać i oklaskiwać kolarzy. Wygodne warunki w tzw. miasteczkach kolarskich, to również jeden z wyróżników wyścigów Gran Fondo Series. W Gdyni start i meta wszystkich dystansów została wyznaczona na ul. Olimpijskiej, a strefa Expo, punkty gastronomiczne oraz miejsce integracji i wypoczynku kolarzy, znajdować się będzie na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu. W przypadku zawodów w Poznaniu miasteczko kolarskie zlokalizowane będzie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

- Obiekty Międzynarodowych Targów Poznańskich to miejsce idealne dla sportu - powiedział Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP. - Na terenie MTP będzie można przygotować się do zawodów, skorzystać z szatni dla zawodników, bezpieczne przechować sprzęt. Będzie też miejsca spotkań dla rodzin i kibiców. Gwarantujemy, że wszyscy miło spędza czas oraz wypoczną. Będą punkty gastronomiczne, między innymi z przepyszną wielkopolską kuchnią. Niczego więc nie zabraknie zarówno kolarzom oraz ich najbliższym i kibicom. Zrobimy wszystko, by zawody w Poznaniu były komfortowe - przekonywał prezes Grupy MTP.

Przygotowano również specjalne vouchery dla zawodników, którzy brali udział w Gran Fondo Series 2021. Każdy z kolarzy, który startował na dystansie Gran Fondo lub Medio Fondo otrzyma specjalny bon rabatowy na 50 zł upoważniający do zniżki podczas rejestracji na dowolne, tegoroczne zawody. Specjalne kody do rejestracji, umożliwiające realizację vouchera, zostały przesłane do ubiegłorocznych zawodników drogą mailową.

Pomoc dla Ukrainy

Organizatorzy Gran Fondo Series solidaryzują się również z Ukrainą cierpiącą z powodu agresji Rosji. Z tego też powodu podjęto kilka bardzo ważnych decyzji:

kolarze z Ukrainy, w dowolnym momencie, mogą ubiegać się o pełny zwrot wniesionej opłaty startowej;

wniesionej opłaty startowej; jeśli warunki na to pozwolą i znajdą się zawodnicy z Ukrainy chcący mimo wszystko uczestniczyć w tegorocznych wyścigach, organizatorzy serdecznie zapraszają ich na start - bezpłatnie ;

; w formularzu zgłoszeniowym do tegorocznych zawodów Gran Fondo Series pojawi się możliwość przekazania dobrowolnej wpłaty na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.​

Zdjęcie Gran Fondo / materiały prasowe / materiały prasowe

Zawody Gran Fondo Gdynia zaplanowano 15 maja, a rejestracja prowadzona jest w portalu SlotMarket.pl.

Rywalizacja w Poznaniu odbędzie się 3 lipca, a zapisy na wyścig w Wielkopolsce rozpoczną się w poniedziałek (7 marca) o godz. 20:00 również w SlotMarket.pl. Interia jest patronem medialnym obu wyścigów.