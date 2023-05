Transpłciowa kolarka wygrywa wyścig. Pojedzie w Tour de France?

Austin Killips jest pierwszą w historii kolarką po zmianie płci, która wygrała wieloetapowy wyścig kolarski. 27-letnia Amerykanka triumfowała w organizowanym w stanie Nowy Meksyk Tour of the Gila. W sieci dziękowała tym, którzy ją akceptują i doceniają. Ale w kolarskim środowisku obecność takich zawodniczek na starcie kobiecych wyścigów wywołuje oburzenie i niekiedy rozpaczliwe reakcje. Nie godząc się z dopuszczeniem takich osób do wyścigów, jedna z zawodniczek zakończyła karierę.