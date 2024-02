Tragiczne wieści docierają do nas z Hiszpanii. W środę 28 lutego podczas treningu wypadkowi uległ 18-letni kolarz Juan Pujalte. Młody sportowiec przetransportowany został do pobliskiego szpitala, jednak obrażenia, których doznał, były na tyle poważne, że lekarzom nie udało się go uratować. Jak donoszą lokalne media, służby wszczęły już dochodzenie w tej sprawie. Wiele wskazuje na to, że kolarz mógł zostać potrącony przez samochód osobowy, którego kierowca zbiegł z miejsca wypadku.