Tragiczne okoliczności śmierci młodej kolarki. Trudno uwierzyć w to, co się stało

Busamante została przewieziona karetką do szpitala, gdzie po wstępnych badaniach lekarze zdecydowali o amputacji prawej nogi. Dodatkowo Kolumbijka doznała obrażeń jamy brzusznej. To wszystko zmusiło ją do spędzenia długiego okresu na oddziale intensywnej terapii w szpitalu San Jose.