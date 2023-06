Tragiczna śmierć Gina Mädera. Po wypadku kolarza zapadła ważna decyzja

W piątek z wyścigu wycofała się więc grupa szwajcarskiego kolarza, a w sobotę zrobiły to dwie inne . W sumie to już 36 kolarzy.

Szwajcarki kolarz upadł na zjeździe podczas czwartkowego etapu i wiele metrów sunął w dół po zboczu . Choć szybko dotarł do niego lekarz i potem próbowano go ratować w szpitalu, gdzie go natychmiast przewieziono, nie udało się go utrzymać przy życiu.