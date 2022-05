Tragedia podczas wyścigu. Stefano Martolini nie żyje

Do zdarzenia doszło w miejscowości Castelfidardo, w prowincji Ankona. To właśnie tam ulokowany był finisz wyścigu. Na ostatnich metrach do finałowego sprintu szykowała się duża grupa zawodników. Niestety, jeden z nich - Nicola Venchiarutti wpadł na Martoliniego.

Tragedia we Włoszech. Nie żyje 41-latek

Dwójka została błyskawicznie przetransportowana do szpitala. Stan poszkodowanego dyrektora sportowego był jednak bardzo poważny. Jego życia nie udało się uratować. Zmarł w wieku 41 lat.

Venchiarutti doznał między innymi złamania dwóch kręgów, lecz jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przeszedł już operację, a rokowania są dobre.

