Tour of Szeklerland. Kaczmarek wygrał wyścig

Jakub Kaczmarek z drużyny Mazowsze Serce Polski wygrał trzyetapowy wyścig Tour of Szeklerland w Rumunii, a trzecią lokatę zajął Stanisław Aniołkowski (CCC Development). Polaków rozdzielił reprezentant gospodarzy Serghei Tvetcov (Team Sapura).

Wideo Lang o kraksie Groenewegena z Jakobsenem: To my organizatorzy możemy mieć pretensje do kolarza, że zachował się nie fair. Wideo

Trzeci etap składał się z dwóch części: pierwszą, jazdę indywidualną na czas w miejscowości Pasul Vlahita, wygrał Tvetcov, wyprzedzając Kaczmarka o 31 sekund. W klasyfikacji generalnej Polak zachował jednak przewagę 7 sekund nad Rumunem.

Reklama

Ta różnica nie zmieniła się po drugiej części etapu, wokół miejscowości Miercurea-Ciuc, gdzie finiszował peleton. Pierwszy linię mety minął Włoch Davide Bauce (Gallina Colosio), a tuż za nim przyjechał Aniołkowski, który dzięki zdobytej bonifikacie awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji łącznej.

af/ cegl/