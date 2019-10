Tour of Guangxi - Enric Mas wygrał czwarty etap i został nowym liderem

Hiszpan Enric Mas (Deceuninck - Quick Step) wygrał w niedzielę czwarty etap kończącego cykl World Tour wyścigu kolarskiego Tour of Guangxi w Chinach i został nowym liderem imprezy.

Niedzielny odcinek, prowadzący z Nanning do Nongla (164 km), kończył się kilkukilometrowym, stromym podjazdem. Wykorzystał to doskonale czujący się w górskim terenie Mas wyprzedzając na mecie o sekundę Kolumbijczyka Daniela Martineza (Education First) i o osiem Włocha Diego Rosę (Ineos). Tomasz Marczyński (Lotto-Soudal) był na mecie 21. ze stratą 50 sekund.

Dotychczasowy lider Niemiec Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) stracił na czwartym etapie blisko dziesięć minut i spadł na dalekie miejsce. Po czterech dniach rywalizacji czołowa trójka w klasyfikacji jest identyczna jak na mecie niedzielnego etapu. Mas ma przewagę pięciu sekund nad Martinezem i 14 nad Rosą. Z zawodników polskiej grupy CCC najwyżej sklasyfikowany jest Niemiec Jonas Koch - 13. ze stratą 41 sekund. Tomasz Marczyński zajmuje 20. miejsce - strata 1.07, a Kamil Gradek (CCC) jest 91. - strata 11.15.

Sześcioetapowy wyścig w Chinach, ostatni akcent tegorocznego cyklu World Tour, zakończy się we wtorek.