Tour Down Under. Patrick Bevin liderem po drugim etapie

Patrick Bevin z polskiej grupy CCC Team wygrał w australijskim Angaston liczący 122,1 km drugi etap wyścigu Tour Down Under, otwierającego kolarski cykl World Tour. Nowozelandczyk objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Drugi w środę był Australijczyk Caleb Ewan (Lotto Soudal), a trzeci Słowak Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Dzięki zdobyciu 10 sekund bonifikaty na mecie w Angaston, oraz pięciu na pierwszym etapie, 27-letni Bevin został liderem. Ma pięć sekund przewagi nad Włochem Elią Vivianim (Deceuninck-Quick Step).

- To dla mnie ogromne zwycięstwo, bo w imprezach rangi WorldTour o wygrane jest bardzo ciężko. Przed etapem nie obstawiałbym tego, biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu. To niesamowite co udało się w środę osiągnąć. W ostatnich latach nie mieliśmy w zespole sprintera, a to, że wygraliśmy to wyjątkowy moment dla naszej ekipy - powiedział Bevin.

Na ostatnich metrach doszło do kraksy, w której poszkodowani zostali m.in. zawodnicy typowani do etapowego zwycięstwa.



Zdjęcie Patrick Bevin triumfuje / AFP

Z Polaków najlepiej zaprezentował się Łukasz Owsian (CCC Team), który zajął 27. miejsce. Z kolei jego klubowy kolega Jakub Mareczko, który we wtorek był trzeci, zajął 57. miejsce. Urodzony w Jarosławiu reprezentant Włoch w klasyfikacji generalnej jest dziewiąty. Tuż przed nim plasuje się Sagan - trzykrotny mistrz świata (2015-2017).

Grupa CCC po raz pierwszy zaliczana jest do światowej elity i weźmie udział we wszystkich imprezach World Tour w tym sezonie.

Wyniki 2. etapu:

1. Patrick Bevin (Nowa Zelandia/CCC Team) 3:14.31

2. Caleb Ewan (Australia/Lotto Soudal)

3. Peter Sagan (Słowacja/(Bora-Hansgrohe)

4. Danny van Poppel (Holandia/Team Jumbo-Visma)

5. Jasper Philipsen (Belgia/UAE Team Emirates)

6. Phil Bauhaus (Niemcy/Bahrain Merida) ...

27. Łukasz Owsian (Polska/CCC Team)

66. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal)

87. Szymon Sajnok (Polska/CCC Team)

125. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) wszyscy ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Bevin 6:34.03

2. Elia Viviani (Włochy/Deceuninck-Quick-Step) strata 5 s

3. Ewan 9

4. Max Walscheid (Niemcy/Sunweb)

5. Artiom Zacharow (Kazachstan/Astana) wszyscy ten sam czas

6. Jason Lea (Australia) 10

...

42. Łukasz Owsian (Polska/CCC Team) 15

50. Szymon Sajnok (Polska/CCC Team) ten sam czas

122. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto Soudal) 47

126. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe) 58