W okolicach Porąbki doszło do wypadku kolarza na trzecim etapie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Został on przetransportowany helikopterem do szpitala w Bielsku-Białej z podejrzeniem urazu głowy i kręgosłupa - podało radio RMF24.

Wideo Lekarz wyścigu Tour de Pologne: Stan zdrowia kolarza jest bardzo ciężki. Jest zagrożenie życia. Wideo

Według radia wyścigu wypadkowi uległ Francuz Mickael Delage z ekipy Groupama-FDJ. Do zdarzenia doszło 50 km przed metą trzeciego etapu Tour de Pologne z Wadowic do Bielska Białej. Ta część wyścigu liczyła 203 km i obfitowałą w trudne odcinki.

Delage to zawodnik grupy Groupama-FDJ. Przedstawiciele ekipy poinformowali, że kolarz nie stracił przytomności. Rokowania co do jego stanu zdrowia pozostają jednak na razie nieznane. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawi się niebawem.

Kilka godzin wcześniej dobre wiadomości nadeszły ze szpitala w Sosnowcu. Ze śpiączki farmakologicznej wybudzony został Fabio Jakobsen, który doznał bardzo poważnych obrażeń wskutek kraksy z finiszu pierwszego etapu. Od środy lekarze walczyli o jego życie.