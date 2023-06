Tour de Pologne przenosi się na zachód. Znamy trasę tegorocznej edycji

W porównaniu do wcześniejszych edycji, tegoroczna trasa Tour de Pologne jest wręcz rewolucyjna. Kolorowa kawalkada nie odwiedzi już miast we wschodniej części kraju (Lublina, Przemyśla czy Zamościa), a w miejsce tego przeniesie się na zachód.

Trasa Tour de Pologne 2023 znana

Dzień później najszybsi kolarze peletonu nie będą już mieli czego szukać. 202-kilometrowy odcinek z Leszna do Karpacza będzie bowiem mocno selektywny, zwłaszcza w drugiej części. Kandydaci do walki o wysokie lokaty w "generalce" bardzo szybko będą musieli więc mieć się na baczności.

Także i trzeci dzień zmagań zapowiada się na bardzo trudny. 163 kilometry z metą w Dusznikach-Zdroju to interwałowy wysiłek z minimalną liczbą płaskich fragmentów. Niezwykle interesująco wyglądać będą ostatnie akcenty rywalizacji: po wjeździe na premię górską II kategorii, 13 km od finiszu kolarzy czeka zjazd, a po nim - finisz na sztywnej "ściance" w Dusznikach.

Dzień czwarty da cień nadziei sprinterom. 198 kilometrów ze Strzelina do Opola pozwala im wierzyć w przetrwanie w głównej grupie do ostatnich kilometrów, ale... finałowe metry ponownie prowadzić będą lekko pod górę. To końcowka idealna dla zawodników pokroju Madsa Pedersena (Trek-Segafredo) czy Petera Sagana (Total Energies) w jego dawnej, topowej formie.