Premier Mateusz Morawiecki za pośrednictwem Twittera przekazał wyrazy współczucia po śmierci belgijskiego kolarza Bjorga Lambrechta, który zmarł wskutek obrażeń doznanych na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne.



"To zawsze trudny moment, kiedy ginie młody człowiek. Tym trudniejszy, że stało się to podczas polskiego sportowego święta. Rodzinie i przyjaciołom tragicznie zmarłego Bjorga Lambrechta oraz wszystkim kibicom kolarstwa składam wyrazy najszczerszego współczucia" - napisał na Twitterze Morawiecki.

Do wypadku doszło w pierwszej części etapu z Chorzowa do Zabrza. 22-letni zawodnik ekipy Lotto Fix All uderzył w betonowy przepust na drodze i na miejscu był reanimowany, a następnie przewieziony do szpitala w Rybniku, gdzie zmarł na stole operacyjnym.