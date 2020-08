- Powinien trafić do więzienia! - grzmi szef grupy Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere. Holender Dylan Groenewegen na finiszu 1. etapu Tour de Pologne wypchnął z trasy swojego rodaka Fabia Jakobsena. Zawodnik w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu.

Wideo Czesław Lang: Faulujący będzie pociągnięty do sprawy karnej. Takie zachowanie jest karygodne. Wideo

Dylan Groenewegen z Jumbo-Visma wygrał 1. etap Tour de Pologne z metą w Katowicach. Holender został jednak zdyskwalifikowany. Kilka metrów przed metą odepchnął łokciem rodaka Fabia Jakobsena, który przekoziołkował przez barierki.

Biuro wyścigu poinformowało, że kolarz Deceuninck-Quick Step jest w śpiączce farmakologicznej, a jego stan jest poważny. Jakobsen został przetransportowany do szpitala w Sosnowcu.

Groenewegen został wykluczony z obecnej edycji wyścigu Tour de Pologne.

- Co czeka Dylana Groenewegena? - zapytał dziś Czesława Langa reporter Interii Olgierd Kwiatkowski.

- Rozmawiamy z policją. Na pewno będzie sprawa z powództwa cywilnego. Trzeba się modlić, żeby nie doszło do powtórki z ubiegłego roku. Wtedy w tym samym dniu wystartowaliśmy, z tego samego miejsca (Stadionu Śląskiego - przyp. ok) i stała się tragedia. Zginął Bjorg Lambrecht. Nie możemy nikogo winić poza zawodnikiem, który faulował - odpowiedział Lang.

Pod adresem kolarza wylała się fala krytyki ze środowiska kolarskiego.



- Powinien trafić do więzienia! - grzmi szef grupy Deceuninck-Quick Step Patrick Lefevere. - Pójdę z tym do sądu. To kryminał! - zapowiada Lefevere.



- Powinno się go dożywotnio zdyskwalifikować. Wstydź się - napisał z kolei na Twitterze Remco Evenepoel, jeden z faworytów wyścigu.

- Stwierdzić, że jesteś idiotą, to mało powiedziane - napisał w kierunku Groenewegena polski kolarz Wojciech Pszczolarski.



- Powinniśmy zastanowić się nad tym, co stało się dziś w Polsce, a sprawca nie powinien już dłużej jeździć. Bezpieczeństwo zawodników jest ważniejsze niż jakiekolwiek zwycięstwo - stwierdził hiszpański kolarz Luis Angel Mate.





Zdjęcie Kraksa na mecie 1. etapu wyścigu kolarskiego 77. Tour de Pologne z Chorzowa do Katowic / Andrzej Grygiel / PAP



