Od sierpnia do listopada mają się odbyć wszystkie wielkie toury kolarskie i najsłynniejsze klasyki. Dla Tour de Pologne wyznaczono termin od 5 do 9 sierpnia – poinformował w niedzielę hiszpański dziennik „As”, powołując się na „nieoficjalny plan”

"As" zastrzegł, że jest to "prawdopodobny kalendarz wyścigów", który musi jeszcze zostać zatwierdzony, ale "na stole leżą też inne opcje".

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) zapowiedziała wcześniej, że przedstawi nowy kalendarz imprez 5 maja.



Jak twierdzi "As", po trwającej cztery i pół miesiąca przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa kolarze elity wrócą do ścigania 1 sierpnia we włoskim klasyku Strade Bianche. W nowym kalendarzu Tour de Pologne ma być pierwszym wyścigiem etapowym.



W trakcie rywalizacji w Polsce zaplanowano pierwszy z pięciu najbardziej prestiżowych klasyków, tzw. monumentów - przeniesiony z marca Mediolan-San Remo (8 sierpnia).



Już wcześniej UCI potwierdziła terminy mistrzostw krajowych (21-23 sierpnia), Tour de France (29 sierpnia - 20 września) i mistrzostw świata w Aigle-Martigny (20-27 września). Te daty zostały podtrzymane w dokumencie, na który powołuje się "As".



Według hiszpańskiego dziennika, wyścig Giro d’Italia odbędzie się w dniach 3-25 października, natomiast Vuelta a Espana częściowo się z nim pokryje, bo rywalizacja będzie trwać od 20 października do 8 listopada.



W trakcie Giro i Vuelty mają się również odbyć inne monumenty: Liege-Bastogne-Liege (4 października), Dookoła Flandrii (18 października) oraz Paryż-Roubaix (1 listopada).



Oprócz Tour de Pologne w planie są trzy inne krótkie wyścigi etapowe: Criterium du Dauphine (12-16 sierpnia), Tirreno-Adriatico (8-14 września) orai BinckBank Tour (29 września - 3 października).



Kalendarz mają uzupełnić wyścigi klasyczne: Grand Prix Plouay (25 sierpnia), Strzała Walońska (29 września), Amstel Gold Race (10 października), Gandawa-Wevelgem (11 października), Dwars Door Vlaanderen (14 października) oraz ostatni z monumentów - Il Lombardia, który zakończy sezon 14 listopada.

