Tym razem było spokojnie. Sprinterski etap z metą w Zabrzu wygrał aktualny mistrz świata Mads Pedersen. Duńczyk został również nowym liderem wyścigu. Najlepszy z Polaków Szymon Sajnok był siódmy.

Wideo Tour de Pologne. Kamil Małecki: Nie warto walczyć o zwycięstwo za wszelką cenę. Wideo

Mimo środowego wypadku kolarze przystąpili do pracy jakby dzień wcześniej nie stało się nic złego. Na uspokojenie nastrojów wpłynęły wiadomości ze szpitala w Sosnowcu. Fabio Jakobsen, który najbardziej ucierpiał w kraksie na pierwszym etapie, jest w stabilnym stanie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

23-letni holenderski kolarz, gdyby stanął na starcie drugiego etapu na Rynku w Opolu, pojechałby w żółtej koszulce lidera. Nie mógł jej założyć również drugi w Katowicach Marc Sarreau. Francuz został poturbowany w wypadku i też musiał się wycofać. Sprawca wypadku Dylan Groenewegen został zdyskwalifikowany, poza tym jest kontuzjowany. Koszulkę lidera przywdział Kamil Małecki.

24-letni zawodnik z zespołu CCC Team - czego można było się spodziewać - nie utrzymał pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej. W wyścigu prowadzi zwycięzca etapu w Zabrzu Mads Pedersen. Finisz był bardzo spokojny. Kolarze szanowali się. Na ostatnich metrach jechali tak jakby musieli zachować społeczny dystans. Środowa kraksa została jednak w ich głowach.

W piątek - najdłuższy w tegorocznym Tour de Pologne etap - z Wadowic do Bielska-Białej. Kolarze mają do przejechania 203 km. Czeka ich wspinaczka na premie górskie pierwszej kategorii na Kocierzy i Przegibku. Do głosu dojdą już górale.

Olgierd Kwiatkowski, Zabrze

Wyniki 2. etapu, Opole - Zabrze (151,5 km):

1. Mads Pedersen (Dania/Trek-Segafredo) 3:26.02

2. Pascal Ackermann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) ....

3. Davide Ballerini (Włochy/Deceunick Quick-Step) ten sam czas.